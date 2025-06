Restaurante peruano Maido fue elegido como el mejor del mundo: ¿cuántos dólares cuesta la experiencia?

El restaurante peruano Maido ha sido reconocido como el mejor del mundo, destacándose por su innovadora fusión de la cocina japonesa y peruana. Su propuesta gastronómica ha cautivado a críticos y comensales, llevándolos a preguntarse cuánto cuesta experimentar su menú exclusivo en dólares.

¿Cuántos dólares cuesta la experiencia en Maido?

De acuerdo con su sitio web oficial y de la mano con una potente e inspiradora descripción como la siguiente: "en cada plato, una historia; en cada sabor, un recuerdo; en cada sonrisa compartida, se une esta historia". Y además, se recalca que se inició este viaje a partir del 2009. En ese sentido, los costos van así:

EXPERIENCIA MAIDO SIN MARIDAJE

$ 331.40 por persona

Sin maridaje

EXPERIENCIA MAIDO CON MARIDAJE MAIDO

$ 523.56 por persona

EXPERIENCIA MAIDO CON MARIDAJE TOKUJOU

$ 673.94 por persona

EXPERIENCIA MAIDO CON MARIDAJE SIN ALCOHOL

$ 432.77 por persona

¿Maido tiene sedes en otros países?

Localizado en Miraflores, este reconocido restaurante peruano no cuenta con sedes en otros países; sin embargo, ha sido reconocido a nivel mundial y ha ganado numerosos premios. Por ejemplo en el The World's 50 Best 2024, quedó en cuarto lugar y ahora ostenta el título del mejor del mundo, ya que su experiencia culinaria va más allá del servicio y cómo está ambientado.

Por otro lado, también hay ofertas para menús personales y de una degustación más popular que incluye una serie de platos de alta cocina peruana y japonesa, y puede costar alrededor de $150 a $250 USD por persona. Sin embargo, este precio puede fluctuar dependiendo de la temporada y las opciones adicionales, como maridajes con vinos o sakes.