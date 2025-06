Eligen a restaurante peruano Maido como el mejor del mundo: ¿cuánto cuesta comer allí?

Maido, restaurante dirigido por 'Micha' Tsumura, quedó en el primer lugar del ranking The World's 50 Best 2025, esto hace que sea el mejor restaurante del mundo. Esta noticia generó una gran alegría entre los peruanos, y muchos han pensado en visitarlo.

¿Cuándo cuesta comer en el restaurante Maido?

De acuerdo a la página web oficial de Maido, cada plato del restaurante tiene una historia, sabor, recuerdo, e historia. A continuación, te dejamos los montos que pagarás si te animas a visitar uno de los locales.

EXPERIENCIA MAIDO SIN MARIDAJE: S/ 1190.00 por persona *Sin maridaje

EXPERIENCIA MAIDO CON MARIDAJE MAIDO: S/ 1880.00 por persona

EXPERIENCIA MAIDO CON MARIDAJE TOKUJOU: S/ 2420.00 por persona

EXPERIENCIA MAIDO CON MARIDAJE SIN ALCOHOL: S/ 1554.00 por persona

Precios de Maido. (Foto: Página web Maido)

La atención es de acuerdo a la disponibilidad de lunes a sábados de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. El monto a pagar incluye impuestos y servicios. Es importante mencionar que los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.

¿Dónde está ubicado el restaurante Maido?

El mejor restaurante del mundo está ubicado en la Calle San Martín 399 (Esquina con Calle Colón) en Miraflores. Si quieres obtener mayor información sobre el restaurante puedes comunicarte al teléfono 01313-5100 o enviar un correo al informes.maido.pe.

Restaurantes peruanos en la lista de The World’s 50 Best

Maido no es el único restaurante peruano que está en la lista de The World's 50 Best. Existen otros 3 negocios de comida que ocupan un puesto importante.