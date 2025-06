Recientemente, 'Mountain News' y otros medios internacionales, informaron sobre la detención de un nuevo sujeto tras una fuerte pelea en el estacionamiento de Walmart en Londres, que fue grabada y difundida en redes sociales. El 23 de junio, la Policía de Londres había arrestado a Dennis W. Johnson III, de 19 años, quien enfrenta cargos por agresión de cuarto grado, que implica lesiones leves. ¿Qué se sabe del nuevo sujeto detenido?

Seguna persona es arrestada tras asalto en estacionamiento de Walmart

Según información de las autoridades y la prensa, los agentes lograron identificar y localizar al primero sujeto, Johnson, rápidamente gracias al video que circuló en línea. La policía indicó que no se recibió ninguna llamada al 911 durante el incidente, y la investigación se inició únicamente tras la viralización del material audiovisual.

"Realmente no teníamos conocimiento del suceso hasta que se hizo público en redes sociales", expresó el agente Hobie Daugherty, del Departamento de Policía de Londres al respecto. "Tan pronto como nos enteramos, comenzamos la investigación de inmediato". añadió.

Joven de 19 años es arrestado tras asalto en estacionamiento de Walmart.

Vale precisar que, aquel primer menor, había sido arrestado previamente, enfrentando cargos por estrangulamiento y agresión de cuarto grado. Su identidad no ha sido revelada debido a su edad.

Algunos se han cuestionado por qué no se han presentado cargos contra quienes grabaron la pelea. La policía aclaró que grabar en público no es ilegal, pero instó a la ciudadanía a llamar al 911 en situaciones de este tipo. "Haz lo correcto. Llama a la policía y no permitas que nadie resulte herido”, enfatizó Daugherty. “Este tipo de incidentes pueden escalar rápidamente".

Por su lado, la policía ha intensificado el patrullaje en la zona mientras la investigación sigue en curso.

¿Qué tan popular es Walmart en Estados Unidos?

Walmart es una de las empresas más reconocidas en Estados Unidos, destacándose como una multinacional de venta minorista. Fundada en el país norteamericano, la compañía es famosa por sus amplias instalaciones y su extensa red de supermercados.

Con operaciones a nivel global, Walmart ofrece una variada gama de formatos comerciales que incluyen tiendas, supermercados, hipermercados y almacenes de descuento, así como una plataforma de comercio electrónico. Su enfoque en precios accesibles ha consolidado su popularidad entre los consumidores, convirtiéndola en un referente en el sector minorista.