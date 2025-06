Ilary, Gillian y Naz: tres inmigrantes de la comunidad LGBTQ+ y emprendedoras de San Francisco

Durante muchos años, las personas homosexuales han sufrido discriminación y rechazo en distintos aspectos de su vida cotidiana. Incluso existen países que no reconocen sus derechos ni respetan sus identidades, y donde su orientación es abiertamente rechazada. Estados Unidos ha recibido a muchas de estas personas que migran en busca de nuevas oportunidades y un entorno más inclusivo. A continuación, presentamos las historias de tres personas extranjeras que, siendo parte de la comunidad LGBTQ+, decidieron emprender sus propios negocios.

Emprendedoras e inmigrantes LGBTQ+

Comenzamos con Ilary Biondo, una inmigrante italiana y propietaria de "Hila Gelato". Esta heladería abrió sus puertas por primera vez en junio de 2023 en San Francisco, luego de que Ilary se mudara desde su país natal para vivir cerca de su esposa. "San Francisco es uno de los lugares más acogedores del mundo. Aquí me he sentido muy apoyada", afirmó. También compartió cómo se sintió al encontrar el local ubicado en 951 Valencia St.: "Sentí una conexión; algo en ese tramo de la calle Valencia, con su vista hacia Liberty Hill, me atraía una y otra vez. La heladería había sido antes una heladería, y simplemente me sentí como en casa".

Ilary Biondo creó su local "Hila Gelato" en 951 Valencia St., San Francisco. Composición: Miguel Reyes / Libero

Gillian Fitzgerald es una inmigrante nacida en Irlanda que se mudó a San Francisco, California, hace aproximadamente 20 años. Expresó su entusiasmo por vivir en la ciudad: "Aquí la gente te trata cara a cara. Me siento muy afortunada por ello". En 2020 abrió el bar Casements, en honor a Roger Casement, poeta y diplomático abiertamente homosexual que denunció las atrocidades coloniales cometidas por la industria del caucho contra pueblos originarios en Perú y el Congo.

Seis semanas después de la inauguración, Gillian tuvo que cerrar el bar debido a la pandemia de COVID-19. De manera inesperada, logró adaptar el espacio instalando un parque y abriendo un patio trasero en lo que antes era un estacionamiento. Con el tiempo, Casements transformó el lugar cuatro veces más grande que el original. El objetivo principal de este lugar es ofrecer un entorno seguro para los clientes: "Todo empieza creando un espacio para que la gente se reúna; eso es lo que intentamos organizar. Hemos dispuesto los asientos en el exterior para animar a la gente a socializar y no solo quedarse con sus grupos. Tenemos que conseguir que todos estén en sintonía".

El caso de Naz Khorram

Esta inmigrante iraní fue encarcelada y posteriormente enviada a aislamiento tras participar en su adolescencia en el Movimiento Verde de 2009. Luego de esa experiencia, decidió abandonar su país y mudarse a San Francisco, donde trabajó como cocinera, cajera, camarera y organizadora de eventos. En 2021, abrió Arcana, un espacio ubicado en el 2512 de Mission St., que combina bar de vinos naturales, restaurante, sala de música y boutique de plantas.

Comentó que, al buscar un lugar para establecer su negocio, deseaba que fuera en una zona con fuerte presencia de inmigrantes: "Las comunidades de todos los orígenes en Mission nos brindan una vibrante escena gastronómica, musical y artística que admiro. Mission ha sido durante mucho tiempo el hogar de comunidades queer de color, personas trans, artistas, activistas y personas LGBTQ+ de clase trabajadora que no siempre se sintieron plenamente representadas ni bienvenidas en los enclaves gay más convencionales".