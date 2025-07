Donald Trump no está NADA CONTENTO tras hablar con Vladimir Putin sobre la paz en Ucrania: "no logramos ningún..."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su frustración luego de una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que no se lograron avances concretos hacia la paz en Ucrania. La conversación, que tuvo lugar el jueves, puso en evidencia el creciente malestar de Trump por la falta de progreso en el conflicto.

Temas tratados por Trump y Putin en su reciente llamada

De acuerdo con la Agencia EFE, durante la charla, que duró aproximadamente una hora, ambos líderes abordaron diversos temas, incluyendo la situación en Irán y la guerra en Ucrania. Trump, al salir de la conversación, manifestó ante la prensa su insatisfacción, afirmando: "No estoy contento con eso, no lo estoy".

A pesar de sus esfuerzos, el mandatario estadounidense no logró obtener compromisos concretos de parte de Putin. "No, no logramos ningún progreso con ellos", agregó el republicano.

El Kremlin, por su parte, informó que Trump solicitó el cese de las hostilidades en Ucrania, pero Putin reafirmó que Rusia no se desviará de sus objetivos en la región.

La llamada entre Trump y Putin, la sexta en lo que va del año, se produjo en un contexto de creciente tensión. Según el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, Putin informó a Trump sobre las medidas humanitarias acordadas en las negociaciones de Estambul, pero no se discutió una nueva ronda de diálogos con Ucrania. A pesar de la falta de avances, Putin se mostró dispuesto a continuar el diálogo.

Reacciones de Ucrania y la comunidad internacional

La conversación se dio en un momento crítico, ya que Washington había decidido suspender temporalmente ciertos envíos de armas a Ucrania, lo que ha generado preocupación en Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su deseo de hablar con Trump en los próximos días para discutir el freno en el suministro de armamento, que considera esencial para la defensa de su país.

Zelenski subraya la necesidad de misiles para los sistemas antiaéreos Patriot, fundamentales para la defensa de Ucrania y que sus aliados europeos no pueden proporcionar.

El presidente ucraniano insiste en reunirse directamente con Putin para impulsar un alto el fuego.

Expectativas de un alto el fuego y el futuro de las negociaciones

Las últimas rondas de conversaciones en Estambul han evidenciado la distancia entre las posiciones de Ucrania y Rusia. Mientras que Ucrania exige un alto el fuego inmediato, la devolución de los territorios ocupados y garantías de seguridad internacionales, Rusia mantiene sus demandas territoriales y se opone a cualquier avance hacia la adhesión de Ucrania a la OTAN.

La falta de progreso en las negociaciones de paz y la creciente frustración de Trump podrían complicar aún más la situación en Ucrania. A medida que ambos líderes continúan dialogando, la comunidad internacional observa con atención los próximos pasos que se tomarán en este conflicto que ha desestabilizado la región.