Confirmado: arrestos de inmigrantes se disparan y alcanzan esta drástica cifra en las granjas California

Los inmigrantes en las granjas de California se enfrentan a un grave contexto migratorio luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) haya confirmado el arresto de más de 300 personas en el condado de Ventura y Santa Bárbara. Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional comunicó que, como consecuencia del trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la reciente operación de migración se consolida como una de las más grandes desde que Trump entró a la presidencia. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te comentamos.

Comunicado de Kristi Noem. | Foto: Captura.

¿En qué se centró la redada de ICE en las granjas de California?

El Departamento de Seguridad Nacional comunicó que la redada de ICE en supuestas granjas de marihuana se centró en una investigación sobre inmigración y posibles violaciones al trabajo infantil. Las fuerzas migratorias detuvieron a 10 niños inmigrantes víctimas de explotación laboral y posible tráfico de personas.

A su vez, según la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, se arrestaron a 200 inmigrantes indocumentados. Durante esta operación, un agitador disparó contra los agentes migratorios. Ante dicho atentado, funcionarios del DHS aseguraron que mientras ICE arriesgaba su vida, políticos del estado santuario de California lo demonizan.

Asimismo, detallaron que los trabajadores agrícolas se desligaron de las leyes básicas del trabajo infantil al permitir que menores de edad laboren en el lugar. No obstante, no es raro que los adolescentes trabajen en el campo y, según críticos, detener y deportar a inmigrantes menores no es una solución al trabajo infantil.

¿Qué opinó Gavin Newsom sobre la redada de ICE?

Dando a conocer su punto de vista contra la política migratoria establecida por el gobierno, Gavin Newsom, gobernador de California, sentenció que "en lugar de apoyar a las empresas y trabajadores que impulsan la economía y estilo de vida, las tácticas de Stephen Miller incitan caos, miedo y terror a las comunidades".

Dado que esta postura fue mal vista y criticada por el comisionado de CBP, Rodney Scott, preguntando a modo mofa si California estaba lista para acabar con la explotación infantil, Newsom declaró que el estado procesaba a los criminales. Por el contrario, otros estados le lanzan gases lacrimógenos y promueven leyes en contra de los menores.

Comunicado de Gavin Newsom. | Foto: Captura.