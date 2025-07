DeSantis firmó nueva ley que sorprendió a residentes de Florida: entró en vigor en julio y previene algo clave en la circulación en calles

La nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis permite a los gobiernos locales imponer límites de velocidad temporales y restringir el tránsito en zonas inundadas, con el fin de proteger a la población y evitar más daños. La medida, fruto de un consenso bipartidista, cobra especial importancia en ciudades costeras como St. Petersburg, donde los residentes sufren serias pérdidas por el paso de vehículos a alta velocidad en calles anegadas.

La nueva ley es un avance clave en la protección de las personas que viven en áreas vulnerables a inundaciones.

¿Cómo afecta la ley de Ron DeSantis a las comunidades costeras de Florida?

La legislación, vigente desde el 1 de julio, ya ha tenido efectos en ciudades costeras como San Petersburgo, donde miles de residentes sufren daños no solo por la lluvia, sino también por vehículos que, al pasar a alta velocidad, empujan el agua hacia las viviendas. Vecindarios como Shore Acres fueron especialmente afectados, lo que llevó a la comunidad a exigir medidas más efectivas frente a eventos climáticos extremos.

Por esta razón, la nueva ley otorga a los gobiernos locales la facultad de establecer ordenanzas específicas en situaciones de emergencia, lo que abarca lo siguiente:

Posibilidad de imponer límites temporales de velocidad en calles inundadas.

Restricción de la circulación en zonas afectadas por inundaciones.

Autorización para implementar campañas de concientización sobre los peligros de conducir sin precaución durante tormentas.

El sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, y el jefe de policía de St. Petersburg, Anthony Holloway, han expresado su apoyo a la medida, enfatizando que el objetivo no es sancionar a los conductores, sino proteger a los residentes. Holloway afirmó: "Los residentes no deberían tener que rezar para que un conductor no les empuje el agua dentro de casa".

¿Qué opinan los residentes de Florida sobre la nueva ley?

El proyecto SB 350, junto con su versión HB 241, fue aprobado con un amplio apoyo legislativo, lo que refleja la necesidad de abordar este problema en las comunidades costeras de Florida.

Sin embargo, la firma de DeSantis, realizada sin conferencia de prensa ni anuncio previo, sorprendió a legisladores y líderes comunitarios, quienes esperaban un mayor diálogo sobre la implementación de esta importante legislación.

¿Cuándo termina el mandato de Ron DeSantis?

Ron DeSantis continuará en su cargo como gobernador de Florida hasta que finalice su mandato actual, el 5 de enero de 2027. Sin embargo, debido a las leyes estatales que limitan el número de mandatos consecutivos, no podrá postularse nuevamente para el cargo en las elecciones de 2026.