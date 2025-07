Donald Trump dice estar DECEPCIONADO de Vladímir Putin y deja un FUERTE MENSAJE: "no he terminado con..."

En una entrevista exclusiva con la BBC, Donald Trump expresó su desilusión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en medio de los intentos por lograr un acuerdo relacionado con el conflicto en Ucrania. Aunque se mostró frustrado, Trump dejó claro que sigue abierto al diálogo, diciendo: "Estoy decepcionado de él, pero no he terminado con él".

Estas declaraciones se producen tras el anuncio de planes para enviar armas a Ucrania y la advertencia de imponer severos aranceles a Rusia si no se logra un alto el fuego en un plazo de 50 días.

La decepción de Trump con Putin y una postura firme hacia Rusia

Al ser preguntado por cómo planea frenar la violencia en Ucrania, Trump dijo a la BBC que su equipo está trabajando activamente en una solución. Sin embargo, ilustró lo difícil que es tratar con Rusia: "Podemos estar a punto de llegar a un acuerdo, tener una buena conversación, y de repente, Putin ordena bombardear un edificio en Kiev", comentó, reflejando la imprevisibilidad del conflicto y los desafíos para avanzar hacia la paz.

Y es que, en las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques con drones y misiles contra ciudades ucranianas, lo que añade presión a las negociaciones.

Donald Trump amenaza con aranceles a Rusia por Ucrania

El presidente Donald Trump, desde el Salón Oval, expresó su decepción con Vladimir Putin y dio un ultimátum a Rusia: si no acuerda un alto al fuego en Ucrania en 50 días, EE. UU. impondrá fuertes aranceles a productos rusos y también sanciones económicas a países que comercien con Moscú.

De acuerdo con la Agencia EFE, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump advirtió que estas medidas incluirán un arancel "secundario" del 100% para presionar indirectamente al Kremlin a través de sus aliados.

"El único al que no hemos podido llegar todavía es a Rusia. Y no estoy contento. Les diré que Ucrania quiere hacer algo", dijo Trump desde el Salón Oval, lamentando que este conflicto ha sido uno de los pocos que no ha podido ayudar a resolver. "Todo son palabras y luego los misiles entran en Kiev y matan a 60 personas", agregó. "Esto tiene que parar. Esto tiene que parar".

Políticas migratorias de Donald Trump y su legado presidencial

En el ámbito de la inmigración, Donald Trump se mostró satisfecho con los resultados de su gobierno en la lucha contra los cruces ilegales en la frontera con México, afirmando que han alcanzado niveles mínimos históricos. "De hecho, he cumplido más de lo prometido", destacó, refiriéndose a las políticas de identificación, detención y deportación de migrantes indocumentados.

Aunque no especificó un número objetivo de deportaciones, subrayó su compromiso de expulsar rápidamente a los criminales, mencionando el controvertido acuerdo que permite la deportación de pandilleros a El Salvador. Además, Trump elogió su ley de impuestos y gastos, describiéndola como "la gran y hermosa ley" que extiende los recortes de impuestos de 2017 y crea nuevas exenciones fiscales.

"Tenemos los mayores recortes de impuestos de la historia", afirmó, resaltando su enfoque en la economía. Al reflexionar sobre su legado, Trump concluyó: "Salvar a Estados Unidos". Según él, el país ha experimentado una transformación significativa, pasando de ser "un país muerto hace un año" a uno que ahora considera "grande".