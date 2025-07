Cambian las reglas para los 'okupas' en Florida: esta es la ley que aprobó Ron DeSantis para ayudar a propietarios a desalojarlos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha aprobado nuevas leyes que facilitan el desalojo de las personas sin hogar que ocupan propiedades comerciales sin autorización, con el objetivo de proteger los intereses de los propietarios. Con las leyes SB 344 y SB 606, DeSantis destacó que Florida está del lado de los propietarios, dándoles los recursos necesarios para recuperar sus terrenos. "Florida no apoya a los 'okupas'; estamos con los propietarios", dijo el gobernador.

Las medidas demuestran un compromiso con la propiedad privada y la seguridad ciudadana.

La ley de Ron DeSantis para ayudar a los propietarios a desalojar a los 'okupas' en Florida

La SB 344, firmada por DeSantis, introduce varias herramientas que permiten a los propietarios de negocios recuperar la posesión de sus establecimientos de manera más eficiente. Entre las principales medidas se encuentran:

Simplificación del proceso para recuperar la posesión de una propiedad ocupada ilegalmente.

Protección financiera ante posibles pérdidas económicas y daños a la propiedad.

Apoyo legal para propietarios y fuerzas del orden, garantizando respaldo en caso de una remoción.

Establecimiento de penas criminales específicas para quienes ocupen una propiedad de manera fraudulenta y sin autorización.

Protección para hoteles y hostales

La SB 606, por su parte, está dirigida a propietarios de hoteles y hostales que enfrentan problemas con huéspedes que se niegan a colaborar o pagar sus cuentas. Las disposiciones de esta ley incluyen:

Los huéspedes serán considerados de tránsito, a menos que haya un acuerdo escrito entre el alojamiento y la persona.

Se impide que los huéspedes que no paguen sus cuentas se autodenominen residentes, evitando que los hoteles deban realizar procesos de desalojo tradicionales.

Se establece transparencia en los precios de los servicios de comida, para evitar cargos adicionales no declarados.

Con estas leyes, DeSantis busca proteger a los propietarios y promover un entorno seguro y ordenado en Florida.

¿Qué son los desalojos ilegales en Florida?

En Florida, un desalojo ilegal ocurre cuando un propietario intenta que un inquilino abandone la propiedad sin seguir el proceso legal adecuado. Aunque el inquilino no pague el alquiler o viole el contrato, el propietario no puede desalojarlo por su cuenta, sino que debe seguir los procedimientos legales. De acuerdo con la Sección 83.67 de los Estatutos de Florida, un propietario NO puede:

Cambiar cerraduras o impedir el acceso.

Cortar servicios públicos, aunque los pague él.

Retirar pertenencias del inquilino sin que haya abandonado voluntariamente.

Quitar partes del inmueble (excepto para reparaciones).

Impedir el acceso razonable a la propiedad.

Forzar al inquilino a mudarse sin un proceso judicial.

Estas acciones, conocidas como "desalojos de autoayuda", son ilegales en Florida. El desalojo siempre debe involucrar a los tribunales.