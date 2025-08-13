Clima de hoy en Las Vegas: pronóstico para el 13 de agosto, vía NWS

Este miércoles 13 de agosto, el pronóstico del clima en Las Vegas, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Nevada o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Las Vegas: Pronóstico oficial del NWS para este miércoles, 13 de agosto de 2025

El miércoles 13 de agosto, los habitantes de Las Vegas amanecerán con una temperatura de aproximadamente 30 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 30 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 44 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 9.66 kilométros por hora a Noroeste durante el día.

Por la noche, el clima en Las Vegas será de alrededor de 44 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: cielo despejado durante el día, y por la noche, sunny then haze.

