Es oficial: Amazon amplía entrega de productos para competir con Walmart e Instacart

Amazon es una plataforma donde millones de personas adquieren diversos productos para su uso, como mochilas, ropa o dispositivos tecnológicos. Sin embargo, la compañía anunció un cambio que podría beneficiar a ciertos consumidores: quienes cuenten con el servicio Prime podrán pedir incluso alimentos perecibles. Esta medida busca competir directamente con la cadena de supermercados Walmart.

Amazon enviará comida

Bajo la suscripción Prime, los usuarios podrán recibir fresas, leche, carnes y cenas congeladas el mismo día en que las soliciten, ya que la empresa expande su opción de entrega rápida de alimentos perecederos, según anunció oficialmente este miércoles 13 de agosto. Se trata de uno de los últimos movimientos para competir con compañías de entrega especializadas como Walmart+ o Instacart.

Pese a las dificultades de atraer clientes a su tienda física, mantiene las estrategias activas para seguir creciendo en el mercado local e internacional. Foto: Reuters

Phoenix, Raleigh (Carolina del Norte), Tampa (Florida) y otras 1.000 ciudades de Estados Unidos podrán recibir incluso helados en sus domicilios en solo unas horas. Para fin de año, la compañía planea expandir este servicio a 2.300 ciudades, con una inversión estimada de 4.000 millones de dólares. Además, se tiene en agenda el reparto a más de 4.000 comunidades rurales.

Para pedidos superiores a $25, la entrega en el mismo día será totalmente gratuita para los miembros que pagan 14,99 dólares mensuales o 149 dólares anuales. En comparación, la membresía de Walmart cuesta $98 y ofrece la entrega del producto seleccionado en menos de tres horas, e incluso algunos pedidos pueden llegar en solo 30 minutos.

El director ejecutivo de Worldwide Amazon Stores, Doug Herrington, expresó esta noticia mediante un comunicado de prensa: "pueden pedir leche junto con productos electrónicos; naranjas, manzanas y papas con una novela de misterio; y pizza congelada al mismo tiempo que herramientas para su próximo proyecto de mejoras en el hogar, y pagar con un solo carrito y recibir todo en su puerta en cuestión de horas".

La membresía Prime

Este programa ofrece varios beneficios: almacenamiento ilimitado de fotografías con resolución completa, juegos gratis, contenido exclusivo, suscripción gratuita a un canal de Twitch cada mes, así como acceso a música y material audiovisual sin anuncios, entre otros. Además, permite elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades.