Atención clientes de Target: 3 trucos para encontrar descuentos en productos de esta famosa cadena minorista estadounidense

Comprar en Target puede ser una gran experiencia, pero también una oportunidad para ahorrar si sabes cómo buscar. Muchos clientes no conocen los secretos detrás de los mejores precios en esta popular tienda. Por eso, aquí te compartimos tres trucos sencillos para que aproveches al máximo cada visita.

Estos consejos no requieren cupones complicados ni apps difíciles de usar. Son métodos prácticos y accesibles para cualquiera que quiera pagar menos. Si eres fan de Target, sigue leyendo y empieza a ahorrar desde tu próxima compra.

3 trucos para encontrar descuentos en productos de Target

Examina bien las etiquetas y los códigos de precio: Los artículos en oferta en Target usualmente llevan etiquetas de color rojo o amarillo. Observa el número en la parte superior derecha: si termina en “.06” o “.08”, es probable que el precio vuelva a bajar.

Aprovecha la aplicación de Target y su programa de recompensas: La app de Target cuenta con la función “Target Circle”, que te brinda promociones personalizadas. Allí puedes acceder a descuentos que no se anuncian en la tienda física.

Elige los días adecuados para ir de compras: Cada sección de Target aplica descuentos en distintos días de la semana. Por ejemplo, los martes es común que bajen precios en ropa, mientras que los jueves en artículos del hogar.

¿Cuáles son las categorías de productos que ofrece Target?

Target cuenta con una extensa gama de productos que abarca desde ropa y accesorios hasta artículos para el hogar y tecnología. Además, dispone de secciones de alimentos, belleza y artículos para niños y bebés. También podrás encontrar descuentos en productos de salud, deportes y entretenimiento.