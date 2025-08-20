Inmigrante latino revela cuál fue el trabajo mejor pagado que tuvo en EE. UU.: "Yo solamente andaba de ayudante"

Un inmigrante latino que reside en Estados Unidos compartió en redes sociales cuál fue el empleo mejor remunerado que tuvo en el país. Según su relato, trabajar en el sector de la construcción le permitió ganar hasta US$1.800 por semana desempeñándose como 'ayudante de concreto'.

Testimonio de un inmigrante: la construcción como oportunidad laboral y desafío físico

En un video publicado en TikTok, el trabajador contó que había probado varios oficios, pero la construcción destacó por sus ingresos. Aunque no tenía mucha experiencia ni conocimientos especializados, pudo ganar un buen salario. "A pesar de que yo solamente andaba de ayudante, pasándole las cosas a un oficial, se ganaba un buen sueldo", explicó.

Su trabajo consistía principalmente en descargar y aplicar cemento en distintas obras. Explicó que quienes tienen mayor dominio del oficio son los que obtienen mejores ganancias. Sin embargo, lo más complicado era enfrentar las condiciones climáticas, especialmente el calor intenso. "Lo más terrible es cuando vas a tirar el cemento y hay bastante sol, porque se seca rápido y hay que trabajar más rápido", recordó.

El trabajo implicaba un esfuerzo físico considerable y jornadas largas. A veces, tenía que levantarse muy temprano y, en ocasiones, trabajar hasta altas horas de la noche, incluso hasta la medianoche. "Generalmente, trabajaba de lunes a sábado, pero de vez en cuando sí nos tocaba de lunes a domingo", comentó. Para él, las horas extras significaban mejores ingresos.

La construcción: un sector clave para los inmigrantes en EE. UU.

Según datos de USAFacts actualizados en enero de 2025, la industria de la construcción es una de las tres principales que emplea a la mayoría de inmigrantes en Estados Unidos. Este sector cuenta con 3,3 millones de trabajadores inmigrantes, representando el 28,6% del total de empleados en construcción.