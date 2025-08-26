- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Pronóstico del tiempo para HOY en San Antonio: clima para el 26 de agosto, según el NWS
¿Planeas salir este martes, 26 de agosto? ¡No te arriesgues! Consulta el pronóstico del clima de hoy para San Antonio, proporcionado por el NWS, y evita sorpresas.
Este martes 26 de agosto, el pronóstico del clima en San Antonio se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.
No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Texas hoy. Si el clima en San Antonio o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.
Clima de hoy en San Antonio: Pronóstico oficial del NWS para este martes, 26 de agosto de 2025
El martes 26 de agosto, los habitantes de San Antonio amanecerán con una temperatura de aproximadamente 36 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 24 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 36 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 a 16.09 kilométros por hora a Este durante el día.
Por la noche, el clima en San Antonio será de alrededor de 25 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: mostly sunny then chance showers and thunderstorms durante el día, y por la noche, posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del martes, 26 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿Cuál es el mes más frío de San Antonio, Texas?
San Antonio, Texas, es famoso por su clima cálido, pero durante los meses de invierno, experimenta temperaturas más frescas en comparación con otras partes del estado. Enero es típicamente el mes más frío, con una temperatura mínima promedio de 43 °F.
- 1
Malas noticias para Donald Trump: presidente de EE. UU. no podrá ejecutar esta acción en las ciudades santuario
- 2
La peor noticia para inmigrantes: Donald Trump le solicita a ICE que deporte a los extranjeros de estos lugares
- 3
Ojo, inmigrantes | Hombre será deportado por depredación infantil pese a haber sido liberado horas antes bajo políticas de santuario
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90