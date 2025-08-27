Tensión en Texas: la Asociación Nacional para el avance de las Personas de Color demandó a la gobernación de Greg Abbott por esta razón

0
La NAACP sostiene en su demanda que el nuevo plan de redistribución de distritos en Texas tiene un trasfondo discriminatorio y basado en la raza.

Miguel Reyes
Muchas personas de Texas no están conformes por la división de las zonas electorales e incluso han mostrado su rechazo.
Muchas personas de Texas no están conformes por la división de las zonas electorales e incluso han mostrado su rechazo. | Composición: Miguel Reyes / Libero
La redistribución de distritos en Texas busca redefinir los límites electorales tras el censo. Sin embargo, el nuevo plan ha generado críticas por presunto sesgo racial y político, lo que dio lugar a demandas y cuestionamientos sobre su impacto en la representación de las minorías. Una asociación defensora de los derechos de las personas de color denunció al gobierno de Greg Abbott por este plan, que podría eliminar cinco escaños congresales.

Demanda a Texas

Esta agrupación presentó el pasado martes 26 de agosto de 2025 una demanda contra el estado de Texas por la nueva división de los mapas electorales. Señalaron que "se promulgó con un propósito discriminatorio, inadmisible y controlador, basado en la raza". En el documento se menciona al gobernador Greg Abbott y a la secretaria de Estado, Jane Nelson.

Greg Abbott tuvo una confrontación con los legisladores demócratas días previos por la redistribución de los distritos de Texas. Foto: AP

El presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), Derrick Johnson, se pronunció sobre la denuncia: "Es bastante obvio que el intento de Texas de redistribuir distritos a mediados de la década, antes de las elecciones intermedias del próximo año, tiene motivaciones raciales. La intención del estado es reducir el número de congresistas que representan a las comunidades negras, y eso, en sí mismo, es inconstitucional".

También señalaron que buscarán que los estados azules promulguen sus propios planes de división distrital para compensar los efectos del nuevo mapa texano: "En este momento, la NAACP insta a California, Nueva York y a todos los demás estados a actuar de inmediato mediante la redistribución de distritos y la aprobación de nuevos mapas electorales legales y constitucionales. Debemos contrarrestar la medida inconstitucional de Texas y garantizar que, si todo lo demás falla, los afroamericanos sigan teniendo voz en el Congreso".

No es el único estado

Esta disputa entre demócratas y republicanos ha provocado que en California, el gobernador Gavin Newsom y sus aliados aprueben un mapa propio que crea cinco nuevos distritos con tendencia a su posición política, lo que pone en riesgo los escaños del bando contrario. Pese a ello, la propuesta será votada el 4 de noviembre antes de su posible adopción.

