La política migratoria actual implementada en Texas, Estados Unidos, ha generado gran controversia entre los extranjeros. Las decisiones del gobernador Greg Abbott han sido objeto de varias críticas y, recientemente, se ha denunciado que en las escuelas se están realizando exámenes relacionados con la inmigración. ¿Qué pasará con los alumnos inmigrantes y la educación en los próximos meses? AQUÍ la situación en los centros educativos.

Texas: las escuelas están realizando exámenes con preguntas de inmigración

Según información de 'El Tiempo' e informe de 'Telemundo', se conocieron los testimonios de dos estudiantes extranjeros, quienes, de manera anónima, expresaron su incomodidad y rechazo por el contenido que les vino en un examen en la escuela de Arlington.

Según revelaron, una de las preguntas que molestó fue la siguiente: "¿Deberían los inmigrantes ilegales tener acceso a la asistencia sanitaria subvencionada por el gobierno?".

Este cuestionamiento incluía opciones de respuesta que no solo era de un "sí o no", sino tenían opciones como las que compartimos a continuación: "Sí, si pagan impuestos; sí, y concederles la ciudadanía; no, y debemos deportar a todos los inmigrantes ilegales; y no, y el gobierno nunca debe subvencionar la asistencia sanitaria", entre otras alternativas muy polémicas.

En tanto, expusieron otra pregunta que también generó inquietud y mucha preocupación: "¿Debe construir Estados Unidos un muro en la frontera sur?", y las opciones de respuesta fueron muy 'desubicadas' para el público infantil. Estas consultas e inesperadas preguntas han impactado a los alumnos y genera un desconcierto en el ámbito educativo y los inmigrantes.

¿De dónde se conocieron estas polémicas preguntas a los alumnos inmigrantes?

Por otro lado, se informó que la plataforma estadounidense "I Side With" se convirtió en un recurso destacado al ofrecer cuestionarios interactivos sobre temas políticos.

En el "Cuestionario presidencial de 2028", se permite a los usuarios responder a diversas preguntas relacionadas con áreas como economía, inmigración, salud, política exterior, medio ambiente y derechos civiles.