¿Quién es Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en una escuela católica de Minnesota?

Recientemente se reportó un trágico suceso en el estado de Minnesota, Estados Unidos. En un espacio destinado a la tranquilidad y el aprendizaje de menores y feligreses católicos, una persona atentó contra la vida de varios niños, dejando un saldo de fallecidos y heridos. El responsable de este terrible acontecimiento fue identificado como Robin Westman.

¿Quién es Robin Westman?

Kash Patel, director del FBI, confirmó que el principal sospechoso es Robin Westman, un joven de 23 años que se quitó la vida tras asesinar a dos niños y dejar a 17 menores heridos. Las autoridades indicaron que tenía dos nombres y no descartan que estuviera en un proceso de cambio de género. "El tirador ha sido identificado como Robin Westman, un hombre nacido como Robert Westman", fue la confirmación de la agencia federal a través de su cuenta de X.

La policía local, dirigida por Brian O’Hara, señaló que Westman contaba con un arsenal de armas y municiones, entre ellas un rifle de alto poder, una escopeta y una pistola de nueve milímetros, todas adquiridas de manera legal. Explicó que el sospechoso llegó alrededor de las 8:30 de la mañana a la escuela Annunciation y abrió fuego contra la ventana de la iglesia. Las autoridades consideran que actuó en solitario y confirmaron que no tenía un amplio historial delictivo.

Hasta el momento no se conocen las causas de este hecho y los oficiales aún no encuentran explicación a sus motivaciones: "Es pura crueldad y cobardía disparar contra una iglesia llena de niños, es simplemente incomprensible". El caso será calificado como acto de terrorismo y crimen de odio. Además, se halló en redes sociales una serie de videos que el autor subió en horas de la mañana a la plataforma YouTube, los cuales ya fueron eliminados por solicitud policial.

Según informes oficiales, Westman falleció a causa de una herida de bala autoinfligida en el estacionamiento, fuera del establecimiento. La agencia de noticias AP informó que era sobrino de Bob Helenringer, un exparlamentario conservador de Kentucky. Helenringer señaló que no veía a su familiar desde hace algunos años y lamentó: "Deseo que me hubiera matado a mí en lugar de a esos niños inocentes".

Últimas palabras

Westman dejó un manifiesto dirigido a su familia en el que escribió: "A mis hermanos, perdón por manchar para siempre el resto de sus vidas. Sus carreras, vidas, relaciones saltarán por los aires. Una disculpa por no haber salido como ustedes querían (…) Por favor no piensen que fracasaron como padres".