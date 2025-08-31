Deportado con fianza aprobada: inmigrante hispano fue intervenido por ICE en este importante estado

Las redadas y operativos de las agencias federales se han vuelto rutinarias y comunes en diferentes estados de Estados Unidos. En el último tiempo, los oficiales migratorios pueden aparecer en cualquier lugar y a cualquier hora del día. En Maryland, un inmigrante originario de un país centroamericano fue intervenido por estos agentes y expulsado del país, denunciando que no recibió justificación alguna para la detención.

Capturado y expulsado

Obed Elías González Morales, ciudadano guatemalteco, se encontraba pescando con su familia en las islas Hooper, Maryland, el pasado 10 de agosto de 2025. Padre de cinco hijos y residente en Estados Unidos desde 2021, fue interceptado ese día por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras llegaba en su vehículo.

Esta es la Islas Hooper, en Maryland. Aquí fue intervenido Obed Elías González Morales mientras pasaba un momento familiar.

"Ni siquiera me preguntaron qué delito supuestamente había cometido. Simplemente, me llevaron", señaló González a un medio de comunicación local. Este hombre de 36 años explicó que, cuando regresaba a casa, fue interceptado; los agentes revisaron la matrícula de su auto y le indicaron que existía un problema migratorio.

Tras ello, fue arrestado y lamentó que su familia presenciara la situación: "Cuando vieron eso, quedaron impactados y traumatizados. Nunca me habían visto así. Me esposaron y me llevaron delante de ellos". Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención en Mississippi, donde solicitó una exención mediante el Formulario EOIR-42B para no residentes. El 16 de agosto, un magistrado aprobó su liberación bajo fianza de 15 mil dólares.

Pese a la intención de su familia de pagar la fianza, un día antes de la sentencia fue expulsado del país. Su abogado y representante legal, Tilman Dunbar Jr., informó que recibió la notificación de que el ciudadano detenido había sido enviado de regreso a Guatemala, su país natal: "Lo sacaron de su celda el sábado por la noche y lo subieron a un avión con destino a Guatemala el domingo por la mañana".

Comunicado del gobierno de EE. UU.

Mediante un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se explicó que la orden de deportación contra Morales fue emitida el pasado 9 de agosto, detallando las razones de su expulsión: "Nunca pagó la fianza y permaneció bajo custodia del ICE hasta que fue deportado a su país de origen, Guatemala, el 17 de agosto de 2025". Sin embargo, su abogado afirmó que nunca recibió ninguna notificación.