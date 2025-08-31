Es oficial: gobierno de Donald Trump anunció más presencia de ICE en la tercera ciudad más grande de EE. UU.

Durante el mandato de Donald Trump se aseguró la ampliación de las operaciones migratorias en diferentes ciudades y gobernaciones que se oponen a las políticas impuestas desde la Casa Blanca. Por ello, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, se anunció el incremento de oficiales y actividades del ICE.

Alerta en Illinois

Este domingo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comunicó que este gobierno va a ampliar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Chicago. Esto confirma los planes previos donde se señalaba más presencia de los agentes federales en una de las tres ciudades más grande del país mientras el jefe de estado critica al gobernador de Illinois.

Kristi Noem dio unas declaraciones este domingo confirmando las siguientes acciones en Illinois. Foto: AFP

Esto ocurrió luego de que el Departamento de Seguridad Nacional solicitara, hace una semana, apoyo logístico a los funcionarios de la Estación Naval de los Grandes Lagos, una instalación militar ubicada a 56 kilómetros al norte de Chicago. "Ya hemos tenido operaciones en curso con ICE en Chicago… pero tenemos la intención de agregar más recursos a esas operaciones", señaló la funcionaria.

Eso sí, la secretaria no quiso brindar más detalles sobre la ampliación del personal migratorio. Cabe señalar que existe una confrontación entre el presidente en la Casa Blanca y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, a quien se le exige resolver los problemas relacionados con la delincuencia. Otro funcionario mencionado en este contexto fue el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Por el lado de los líderes locales mencionados por Trump, ambos manifestaron su oposición a la movilización del personal federal, argumentando que los actos delictivos en Chicago han disminuido considerablemente. Además, adelantaron que planean denunciar al presidente norteamericano si mantiene en pie su plan.

Decisión de Johnson

El burgomaestre de Chicago ya firmó un dictamen que prohíbe al Departamento de Policía local apoyar a las autoridades federales en labores relacionadas con el control migratorio, como el incremento de leyes de inmigración civil, patrullajes vinculados, paradas de tráfico o puestos de control durante el operativo de aumento.