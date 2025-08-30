Previo a que se conozca que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya decidido retirar la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris y haya firmado el memorándum en su contra, la exvicepresidenta había recurrido a sus redes sociales para compartir diversos mensajes con sus seguidores, esto en medio de la coyuntura en el país americano. ¿No imaginó que el republicano tomaría una decisión con ella y su seguridad?

El mensaje que dejó Kamala previo a conocer que Trump le retiró la protección del Servicio Secreto

A través de 'X', Kamala Harris no pudo evitar pronunciarse el 27 de agosto sobre el incidente que tiñó de sangre un colegio católico, donde fallecieron dos menores y hubo varios heridos tras ataque de joven en dicho lugar. La política lamentó aquel hecho y los actos que ocurren a diario en la nación estadounidense.

No obstante, no imaginó que, días después, Trump, tomaría una radical decisión con ella, pero con la protección del Servicio Secreto que tenía. Cabe precisar que su publicación no fue nada en relación con la medida que difundió el mandatario de retirarle el beneficio que ella tenía como exvicepresidenta de EE. UU.

"Hoy se vio empañado por otro acto de violencia armada sin sentido. Los estudiantes, maestros y la comunidad de la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis comparten ahora una experiencia traumática que ha afectado a demasiados estadounidenses. Hablé con el gobernador Walz esta tarde para expresar mi pesar por las familias afectadas... Conocemos las soluciones. Nuestros líderes deben tener la valentía de actuar para detener estas tragedias", expresó sobre el tiroteo en escuela católica.

Días después del post que compartió Kamala, Trump decidió confirmar el retiro de la protección el Servicio Secreto que ella tenía y que Biden, en su momento, le había brindado. ¿Coincidencia o hubo alguna intención más allá de una orden?

Asesora de Harris se pronunció sobre su retiro de protección del Servicio Secreto

Por otro lado, la asesora de Kamala Harris, en relación con la acción de Trump, sí se pronunció al respecto y compartió, según sus declaraciones, que la vicepresidenta está agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalidad, dedicación e inquebrantable compromiso con la seguridad.

No obstante, no hubo comentarios ni declaraciones oficiales de la política ante la orden del presidente.