Tensión en Indianápolis: sorprendente pelea en un establecimiento de Walmart fue registrada en video

Las personas acuden a los establecimientos de Walmart para realizar sus compras de primera necesidad y pasar un momento agradable en familia. Sin embargo, en ocasiones ocurren situaciones inesperadas o desagradables. Así sucedió recientemente en un local de la compañía en Indiana, donde se registró una pelea entre varias personas. Testigos grabaron lo ocurrido y compartieron sus impresiones.

Pelea registrada en video

Una fuerte pelea entre varios clientes dentro de un Walmart en Indianápolis fue registrada y difundida rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a varias personas golpeándose en un local ubicado en la avenida Keystone. El hecho se viralizó en poco tiempo y un testigo logró grabar lo sucedido.

Kind Butler, uno de los presentes en el hecho y cliente frecuente de la tienda, señaló haber escuchado que la familia buscaba a un posible implicado en una agresión sexual. "No hubo ningún interrogatorio, nada. En cuanto vieron a la niña, toda la familia se acercó y empezó a golpearla", relató Butler.

En los informes policiales se identificó a una persona: Tikerra Hicks. Ella declaró que estaba recibiendo llamadas sobre cómo su amiga presuntamente atacó a otra amiga. "Solo escucho, 'ahí va' y de repente, ¡boom!, siento que alguien me golpea en el costado de la cabeza", explicó.

Pese a ello, no tiene claro por qué fue atacada: "(La presunta violación) no tiene nada que ver conmigo. No estuve allí, aunque ocurriera, para protegerlo. Y tampoco estuve allí para defenderlo". Tras la trifulca, señaló que no habló con nadie y lamentó haber sido suspendida de Walmart tras lo ocurrido.

Walmart en Indianápolis

Esta localidad de Indiana cuenta con doce supermercados donde las familias suelen realizar sus compras diarias y disfrutar de un momento de esparcimiento. La tienda donde se registró el hecho se encuentra en 7325 N Keystone Ave, Indianápolis, IN 46240.