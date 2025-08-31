- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Tensión en Indianápolis: sorprendente pelea en un establecimiento de Walmart fue registrada en video
Un enfrentamiento entre varias personas fue grabado por diferentes testigos que se encontraban en una tienda de Walmart en Indiana.
Las personas acuden a los establecimientos de Walmart para realizar sus compras de primera necesidad y pasar un momento agradable en familia. Sin embargo, en ocasiones ocurren situaciones inesperadas o desagradables. Así sucedió recientemente en un local de la compañía en Indiana, donde se registró una pelea entre varias personas. Testigos grabaron lo ocurrido y compartieron sus impresiones.
PUEDES VER: Pánico en Walmart: reportan el ARRESTO inmediato de hombre tras persecución en incidente con arma de fuego en tienda
Pelea registrada en video
Una fuerte pelea entre varios clientes dentro de un Walmart en Indianápolis fue registrada y difundida rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a varias personas golpeándose en un local ubicado en la avenida Keystone. El hecho se viralizó en poco tiempo y un testigo logró grabar lo sucedido.
Kind Butler, uno de los presentes en el hecho y cliente frecuente de la tienda, señaló haber escuchado que la familia buscaba a un posible implicado en una agresión sexual. "No hubo ningún interrogatorio, nada. En cuanto vieron a la niña, toda la familia se acercó y empezó a golpearla", relató Butler.
En los informes policiales se identificó a una persona: Tikerra Hicks. Ella declaró que estaba recibiendo llamadas sobre cómo su amiga presuntamente atacó a otra amiga. "Solo escucho, 'ahí va' y de repente, ¡boom!, siento que alguien me golpea en el costado de la cabeza", explicó.
Pese a ello, no tiene claro por qué fue atacada: "(La presunta violación) no tiene nada que ver conmigo. No estuve allí, aunque ocurriera, para protegerlo. Y tampoco estuve allí para defenderlo". Tras la trifulca, señaló que no habló con nadie y lamentó haber sido suspendida de Walmart tras lo ocurrido.
Walmart en Indianápolis
Esta localidad de Indiana cuenta con doce supermercados donde las familias suelen realizar sus compras diarias y disfrutar de un momento de esparcimiento. La tienda donde se registró el hecho se encuentra en 7325 N Keystone Ave, Indianápolis, IN 46240.
- 1
Nicolás Maduro expresa FIRME POSTURA contra Estados Unidos y Donald Trump: "No hay forma de que le entren a Venezuela"
- 2
Este es el contundente mensaje que dejó Kamala Harris previo a conocer que Trump le retiró la protección del Servicio Secreto
- 3
Atención, inmigrantes en EE. UU. | Reportan protestas en tiendas Home Depot tras constantes redadas de ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00