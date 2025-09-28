¡Atención! Florida autoriza el porte abierto de armas: ¿Cómo afectará la nueva ley?

A partir del 25 de septiembre de 2025, los residentes de Florida pueden portar armas de fuego de manera visible en espacios públicos sin necesidad de obtener un permiso especial. La medida, que ha generado reacciones divididas en todo el estado, convierte a Florida en el estado número 26 en legalizar el porte abierto de armas, marcando un giro histórico en su legislación.

El cambio se produce tras una decisión clave de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito, que declaró inconstitucional la antigua ley estatal que prohibía esta práctica desde 1987. A partir de ahora, cualquier ciudadano legalmente autorizado para poseer un arma puede llevarla expuesta en público, aunque la normativa aún impone ciertas restricciones sobre dónde y cómo puede hacerse.

Un fallo judicial que reescribe las reglas

El caso McDaniels v. Estado fue el punto de inflexión. En su sentencia del 10 de septiembre, la corte argumentó que prohibir el porte abierto de armas violaba la Segunda Enmienda de la Constitución de EE. UU., al no alinearse con las prácticas históricas del país. Esta interpretación abrió la puerta para que Florida eliminara la exigencia de portar armas de forma oculta y con licencia.

Florida permite portar armas a la vista en público.

El Fiscal General del estado, James Uthmeier, respaldó el fallo y, pocos días después, instruyó a las autoridades a no detener ni procesar a ciudadanos que porten armas de forma visible, siempre que estén cumpliendo con la ley. Con su aval, el cambio legal entró en vigor oficialmente este jueves, transformando el panorama de la regulación de armas en el estado.

¿Dónde no se permite portar armas visiblemente?

Aunque la nueva ley autoriza el porte abierto de armas, existen zonas en las que esta práctica sigue estando restringida. No está permitido portar armas de fuego en escuelas, edificios gubernamentales, estaciones de policía, instalaciones correccionales, propiedades privadas o negocios que explícitamente prohíban el ingreso con armas. En estos casos, el incumplimiento puede acarrear consecuencias legales.

Algunos lugares aún prohíben el ingreso con armas.

El sheriff interino del condado de Osceola, Chris Blackmon, ha recordado que los negocios tienen derecho a solicitar a los portadores de armas que se retiren si no cumplen con las políticas del establecimiento. Esto ha generado preocupación entre ciertos sectores que temen posibles tensiones o incidentes en espacios públicos. Mientras tanto, defensores del derecho a portar armas celebran lo que consideran una victoria en la protección de sus libertades constitucionales.