La PEOR noticia para beneficiarios del seguro Social en EE. UU.: Trump impone dura condición y millones perderán bono de 800 dólares
El Gobierno de EE. UU. ha decidido implementar medidas más estrictas en uno de los programas más demandados por los contribuyentes. ¿Qué pasará ahora?
Aviso importante: una reciente nueva normativa ha sido impulsada por la administración de Donald Trump en la que miles de beneficiarios podrían quedar sin acceso a los beneficios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI). El Gobierno sorprendió al modificar los criterios de elegibilidad, lo que complicaría el proceso a la hora de llevarse a cabo los pagos mensuales en EE. UU.
Cabe resaltar que esta complicada situación pone en riesgo los ingresos adicionales de aproximadamente 15 millones de estadounidenses, quienes cuentan con este bono mensual de alrededor de 800 dólares, el cual es destinado a ancianos y personas con discapacidades de bajos recursos en el país americano. ¿Qué condición y otros cambios ha impuesto el presidente estadounidense? AQUÍ los detalles.
PUEDES VER: Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de ahora, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón
Seguro Social en EE. UU.: Trump impone condición y millones perderán bono de 800 dólares
La administración de Trump ha impactado a todos los contribuyentes en EE. UU. al implementar nuevas condiciones para acceder al programa de Seguro de Discapacidad por Ingreso (SSDI), esto con la finalidad de limitar el número de beneficiarios y, a su vez, disminuir los costos asociados a este sistema estadounidense.
Trump impone nueva condición en el Seguro Social de EE. UU. y millones perderán bono de 800 dólares.
Según información de 'El Cronista' y otros medios, entre las modificaciones más destacadas está la eliminación del factor de edad actual, estableciendo un mínimo de 60 años para que los solicitantes puedan optar a este beneficio. Asimismo, se evaluará la experiencia laboral y el nivel educativo de los estadounidenses como criterios para determinar su elegibilidad.
Este nuevo enfoque en la edad ha sorprendido a muchos, pues será ahora un elemento clave para valorar la gravedad de las enfermedades o afecciones que los solicitantes presenten.
Los solicitantes tendrán que tomar en cuenta estas condiciones y requisitos
Para ser admitido en el SSDI, los solicitantes tendrán que cumplir con varias condiciones, como las siguientes:
- Demostrar una discapacidad que impida trabajar de manera sustancial durante al menos 12 meses o que pueda resultar en la muerte.
- Tener un historial laboral adecuado y haber contribuido al Seguro Social a través de empleos cubiertos.
- Contar con la certificación de un profesional de la salud que valide la discapacidad según los criterios médicos establecidos.
- No poder realizar ningún trabajo significativo que genere ingresos sustanciales.
- Ser ciudadano estadounidense o residente legal que cumpla con los requisitos de contribución en el país.
