Estos son los tres feriados que restan en Estados Unidos para el 2025: fechas y motivos

¡A tomar en cuenta, ciudadanos y extranjeros! El calendario oficial de días festivos contempla un total de once feriados al año en Estados Unidos, durante los cuales se llevan a cabo diversas actividades cotidianas para celebrar las fechas gran importancia nacional. El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving, es una de las más destacadas. ¿Cuándo es?

La festividad es una de las más emblemáticas de Estados Unidos, pues es conmemorada con representaciones en el cine y se caracteriza por sus grandes celebraciones, además de ser un atractivo para el turismo. Por ello, es habitual que surja la pregunta sobre esta fecha y otras. ¿Cuántos feriados restan en el país americano?

Cuáles son los tres feriados que restan en EE. UU. para el 2025: fechas y motivos

A continuación, te compartimos lo que falta del cronograma oficial 2025, los días festivos que restan en el calendario de Estados Unidos que son los siguientes:

El martes 11 de noviembre se conmemorará el Día de los Veteranos.

se conmemorará el Día de los Veteranos. El jueves 27 de noviembre se celebrará el Día de Acción de Gracias.

se celebrará el Día de Acción de Gracias. El jueves 25 de diciembre se festejará la Navidad.

Conoce los tres feriados que restan en EE. UU. para el 2025: fechas y motivos.

Cabe resaltar que, los feriados en mención, son de carácter obligatorio para todos los trabajadores del sector federal. Asimismo, es bueno conocer que, todas estas jornadas, tanto las oficinas gubernamentales como muchos negocios del sector privado y entidades bancarias, cierran sus puertas al público en general.

En tanto, el primer feriado del 2026 es el primero de enero, fecha en la que se celebra el Año Nuevo en EE. UU. y en todos los países. En aquella fecha, en su mayoría, también no se realizan labores gubernamentales y muchos sectores se mantienen sin atención.

¿Por qué resalta el feriado con motivo del Día de Acción de Gracias en EE. UU.?

Por otro lado, es importante saber que el Día de Acción de Gracias se conmemora en Estados Unidos el cuarto jueves del penúltimo mes del año, y en esta oportunidad, caerá el jueves 27 de noviembre.

Esta festividad tiene sus raíces en 1621, cuando colonos y nativos americanos se unieron para compartir la cosecha tras un invierno severo, según información de USA.gov. Desde que el Congreso lo declaró feriado legal en 1941, esta fecha se ha convertido en un momento clave para que las familias se reúnan y disfruten de una abundante comida, donde el pavo se convierte en el plato principal de la noche.