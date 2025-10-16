MALA NOTICIA para inmigrantes: permiso humanitario en EE. UU. ahora cuesta $1.000
EE. UU. implementa nueva tarifa de $1.000 para el parole humanitario, afectando a inmigrantes que buscan entrar o renovar su permiso temporal.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció una medida que podría impactar a miles de inmigrantes. A partir del 16 de octubre, entrará en vigor una nueva política que establece una tarifa de $1.000 para quienes soliciten o renueven el permiso de permanencia temporal, más conocido como parole humanitario.
Este cobro aplicará a quienes entren al país bajo este amparo legal desde esa fecha. La medida excluye a los inmigrantes que ya se encuentran en territorio estadounidense con este permiso antes del cambio. La decisión forma parte de los ajustes establecidos bajo la Ley de Reconciliación H.R. 1, impulsada por el Congreso.
¿Qué es el parole humanitario y a quién afecta esta nueva tarifa?
El parole humanitario es una figura migratoria que permite la entrada temporal a EE. UU. por razones de emergencia médica, violencia extrema o crisis humanitarias. Ha sido crucial para ciudadanos de países como Venezuela, Haití y Ucrania, quienes han sido admitidos de forma excepcional bajo este amparo legal.
Con la nueva regulación, todo inmigrante que reciba este beneficio a partir del 16 de octubre de 2025 deberá pagar una tarifa de inmigración de $1.000. Esta suma será obligatoria incluso si se trata de una renovación del permiso, salvo que el solicitante califique para una exención.
¿Cuándo y cómo se paga la nueva tarifa de inmigración?
Según el comunicado del DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el pago no debe hacerse al momento de presentar la solicitud, sino una vez aprobado el permiso. El solicitante recibirá instrucciones específicas sobre cómo y cuándo realizar el pago, antes de que se le emita el documento oficial de entrada.
Es importante destacar que la tarifa de $1.000 está calculada para el año fiscal 2025, y está sujeta a ajustes por inflación. Esto significa que el monto podría aumentar en los próximos meses, lo que agrega más presión a los inmigrantes que dependen de este programa.
- 1
