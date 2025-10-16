Lamentable pérdida. Este jueves 16 de octubre, se confirmó que Ace Frehley, el reconocido guitarrista de KISS, murió en Morristown, Nueva Jersey, Estados Unidos, a los 74 años, rodeado por toda su familia. A continuación, más detalles de su deceso. ¿Qué comunicado compartieron los más allegados a él?

Murió Ace Frehley de Kiss: guitarrista falleció a los 74 años tras sufrir hemorragia cerebral

Recientemente, Ace Frehley, el guitarrista estadounidense apodado como el "Spaceman" de la banda, dejó de existir a la edad de 74 años. Ante ello, su familia usó sus redes para dejar un conmovedor comunicado. De aquella manera, se despidieron y resaltaron que se fue en paz.

Falleció Ace Frehley de Kiss: guitarrista de la banda tras sufrir hemorragia cerebral.

"Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo", expresaron. Esta triste noticia ha conmovido de inmediato a sus seguidores y a la comunidad musical, pues deja un gran legado en la historia del rock.

Si bien, la causa exacta del fallecimiento de Ace Frehley aún no ha sido revelada, es importante resaltar que, semanas antes de su fallecimiento, el reconocido músico había decidido cancelar un concierto programado en el Antelope Valley Fair, ubicado en Lancaster, California, tras haber sufrido una caída en su estudio. Los últimos días de vida estuvo hospitalizado ante aquel incidente.

Ace Frehley y su amor por sus seguidores

Por otro lado, es importante señalar que, luego de dos décadas, Frehley había decidido seguir su camino como solista. También interpretaba clásicos de KISS, en la que tuvo su última presentación el mes pasado en Providence, Rhode Island, donde se despidió de aquel show con la canción "Rock and Roll All Nite".

"Siempre he tenido fans incondicionales. Los fans de Ace Frehley y de KISS son los mejores del mundo. Siempre han estado ahí en las buenas y en las malas", había expresado en una entrevista en 2013.