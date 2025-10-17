Alerta de última hora en Walmart: suceso inesperado provoca evacuación de emergencia de la tienda, ¿hubo heridos?

Una apacible tarde en el Walmart USA de Lithia Springs se convirtió en un momento de tensión cuando un posible incendio obligó a evacuar la tienda de forma preventiva. Tanto clientes como empleados fueron desalojados de inmediato, mientras los equipos de emergencia actuaban con rapidez para controlar la situación.

Se controló el incendio en Walmart, Lithia Springs.

El incidente, ocurrido en plena hora pico, generó gran atención en la comunidad local. Representantes de Walmart USA Lithia Springs y de la Douglas County Sheriff's Office compartieron información oficial sobre lo sucedido con FOX 5 Atlanta.

Evacúan tienda de Walmart en Lithia Springs tras incendio repentino

El evento se registró el jueves alrededor de las 4:30 p. m. en la sucursal de Walmart ubicada sobre Thornton Road, cerca de la Interestatal 20. Bomberos y policías acudieron de inmediato tras recibirse un reporte de humo en el exterior de la tienda.

Las cámaras aéreas de FOX 5 Atlanta captaron el momento en que el personal de emergencia rodeaba un compactador de basura, identificado como el foco del incidente. Gracias a la rápida acción de los equipos, se evitó que las llamas se extendieran al interior del edificio.

Controlan el incendio y la tienda vuelve a operar con normalidad

De acuerdo con un portavoz de Walmart, el fuego quedó confinado dentro del compactador y no representó un riesgo mayor para las personas presentes. Minutos después de que los bomberos controlaran la situación, la tienda reabrió sus puertas al público.

Aunque aún no se han revelado las causas exactas del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos. La Oficina del Sheriff del condado de Douglas continúa trabajando en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El incidente resalta la importancia de protocolos de seguridad y respuesta rápida.

¿Cuál es el número de servicio al cliente de Walmart?

Puedes contactar al equipo de atención al cliente de Walmart llamando al 1-800-925-6278 (1-800-WALMART). El servicio de atención al cliente suele estar disponible de 8:00 a. m. a 11:00 p. m. (CST), 7 días a la semana.

Si no puedes comunicarte por teléfono, también puedes obtener ayuda a través del Centro de Ayuda de Walmart.com, donde puedes encontrar respuestas a preguntas frecuentes y utilizar el chat en línea.