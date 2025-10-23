AMENAZA a inmigrantes: momento exacto en que ICE hiere de bala a un alguacil federal y a un indocumentado

En medio del aumento de operativos migratorios en Estados Unidos, un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles terminó en un violento enfrentamiento que dejó a dos personas heridas por disparos. Este incidente ha generado gran polémica y preocupación pública sobre las tácticas y métodos empleados en las redadas migratorias.

¿Cómo fue el momento en que ICE hirió de bala a un alguacil federal y a un inmigrante indocumentado en Los Ángeles?

De acuerdo con Noticias Telemundo, el pasado martes, durante una redada en la ciudad californiana de Los Ángeles, dos agentes de ICE abrieron fuego mientras intentaban detener a un inmigrante mexicano identificado como Carlitos Ricardo Parias. Parias, conocido por su popularidad en TikTok, donde documenta las redadas migratorias, resultó herido en el codo.

Durante el altercado, una bala rebotó y también hirió a un alguacil federal en la mano. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Actualmente, Parias enfrenta cargos penales relacionados con este incidente.

Carlitos Ricardo Parias, inmigrante indocumentado en Los Ángeles, fue acusado de agredir a un agente federal.

Las imágenes posteriores al suceso muestran cómo un vehículo fue bloqueado por tres patrullas, una técnica que se ha vuelto habitual para contener a los detenidos en operativos impulsados por la administración Trump en ciudades con políticas migratorias más liberales, como Los Ángeles.

Redadas y protestas en Nueva York: vendedores ambulantes bajo la mira de ICE

Simultáneamente, en Nueva York, decenas de agentes federales, muchos con el rostro cubierto, llevaron a cabo redadas en el bajo Manhattan, enfocándose principalmente en vendedores ambulantes inmigrantes, en su mayoría africanos.

La operación movilizó a residentes y activistas, quienes salieron a las calles para manifestarse en contra de las acciones de ICE y exigir un trato más humano hacia las personas indocumentadas.

Las autoridades describieron que uno de los inmigrantes intentó evadir la captura utilizando su vehículo contra las patrullas, lo que llevó a que los agentes respondieran con disparos defensivos. Según declaraciones oficiales, la acción estuvo justificada por el temor a la seguridad pública y a la integridad de los oficiales involucrados.