Puntos más PELIGROSOS: estas son las playas dónde es más probable sufrir un ATAQUE de tiburón en Estados Unidos

En lo que va del año, Estados Unidos ha registrado 12 ataques de tiburón, manteniéndose como el país con mayor número de incidentes a nivel mundial, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF) citado por FOX Weather. Aunque la probabilidad de ser mordido sigue siendo mínima 1 entre 3,7 millones, el repunte reciente ha reavivado la preocupación en las zonas costeras.

Los especialistas indican que los ataques suelen producirse en aguas turbias o con bancos de peces, donde los tiburones confunden a los humanos con sus presas. "La mayoría de los encuentros ocurren cuando surfistas y nadadores comparten espacios de baja visibilidad con tiburones en busca de alimento", explicó Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida.

Expertos alertan sobre el aumento de encuentros entre bañistas y tiburones.

¿Cuáles son las playas?

Florida, el epicentro mundial de los ataques

Florida encabeza nuevamente la lista, con más de 900 ataques desde 1837. Solo en 2025, se han reportado siete incidentes, lo que mantiene al estado como el punto más peligroso del país. En 2024 concentró la mitad de los casos nacionales y un tercio de los ataques globales. Playas como New Smyrna Beach son catalogadas como zonas de alto riesgo, con 277 mordidas documentadas desde el siglo XVII.

Hawaii: mordidas exploratorias y surfistas en riesgo

El archipiélago hawaiano ha contabilizado más de 200 ataques desde el siglo XIX, 42 de ellos mortales. La mayoría ocurre en Maui y O’ahu, donde surfistas y buceadores se cruzan con tiburones tigre o martillo. Según Naylor, “las aguas turbias y la presencia de peces crean el ambiente perfecto para errores de identificación”.

California y el dominio del tiburón blanco

En la costa del Pacífico, California ocupa el tercer lugar con 225 ataques, casi todos protagonizados por tiburones blancos. El periodo más riesgoso se concentra entre agosto y octubre, aunque el promedio anual de incidentes es bajo.

Las Carolinas completan el top 5

En Carolina del Sur se han documentado unos 150 encuentros, mientras que Carolina del Norte registra más de 80 desde el siglo XIX. El riesgo aumenta durante el verano, cuando las temperaturas del agua suben y los peces se acercan a la costa.

Un riesgo bajo, pero real

A pesar de los titulares alarmantes, los expertos insisten en que los ataques de tiburones siguen siendo extremadamente raros. Sin embargo, conocer las zonas históricas de mayor actividad y las condiciones de riesgo puede ayudar a los bañistas a prevenir tragedias.

El monitoreo del ISAF y otras bases científicas permite rastrear patrones geográficos y climáticos que fortalecen las medidas de prevención y seguridad costera en Estados Unidos.