La SORPRENDENTE LEY en Nueva York que CAMBIA para siempre los baños públicos

Cambiar un pañal en un baño público ya no será una tarea imposible para muchos padres en Westchester. El condado aprobó una nueva normativa que obliga a todos los baños públicos sin importar si son para hombres o mujeres a contar con cambiadores de pañales accesibles. La medida busca garantizar igualdad en la crianza y eliminar los estereotipos de género que durante años afectaron a los cuidadores masculinos.

PUEDES VER: Retiran marca RECONOCIDA de quesos tras detectar bacterias PELIGROSAS para el consumo

Igualdad en el cuidado infantil en Nueva York.

Una ley que pone fin a una desigualdad silenciosa

Durante décadas, la falta de cambiadores en los baños de hombres fue una dificultad cotidiana para padres y tutores. En respuesta, la Administración del condado, encabezada por Ken Jenkins, impulsó la Ley DIAPRS ('Diaper Access for Parents Regardless of Sex'), aprobada de manera unánime por el consejo local.

El ejecutivo Jenkins señaló: 'Con esta ley estamos diciendo que todos los padres, sin distinción, merecen un espacio seguro para cuidar a sus hijos'. La norma busca que cada baño público en parques y edificios del condado cuente con al menos un cambiador disponible y en condiciones higiénicas adecuadas.

El legislador Colin D. Smith añadió que 'esta medida reconoce que la paternidad y la maternidad merecen el mismo respeto', mientras que la legisladora Erika L. Pierce la calificó como 'una victoria práctica y simbólica para las familias de Westchester'.

Un cambio que desafía los estereotipos de género

Históricamente, los cambiadores de pañales se colocaban solo en baños femeninos, lo que limitaba la participación de los padres en tareas básicas de cuidado. 'Este cambio elimina una barrera que tenía más que ver con los estereotipos que con la logística', explicó el subdirector del condado, Richard Wishnie. 'Garantizar equidad también es garantizar dignidad'.

¿Cuándo se implementará la medida?

El Departamento de Obras Públicas y Transporte de Westchester ya trabaja en el plan de instalación de los nuevos equipos. Los primeros se ubicarán en parques y edificios gubernamentales, con la meta de extenderlos a todos los espacios públicos.

Esta iniciativa se suma al esfuerzo de la Ciudad de Nueva York, que en 2024 instaló más de 600 cambiadores en casi 1,300 baños, marcando un precedente en políticas de equidad familiar. 'Las familias no deberían enfrentarse a un dilema por el simple hecho de cambiar un pañal', concluyó Jenkins. 'Es un pequeño paso, pero significa un enorme avance hacia la igualdad'.