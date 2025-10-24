CONFIRMADO: Ron DeSantis autoriza pagos de 300 dólares, descubre AQUÍ si calificas al beneficio

El gobernador Ron DeSantis confirmó que la aseguradora Progressive destinará cerca de mil millones de dólares a reembolsos para sus clientes en Florida. La medida beneficiará a miles de automovilistas, quienes podrían recibir alrededor de 300 dólares cada uno como parte de un programa derivado de las reformas legales implementadas en los últimos años.

Estas reformas, conocidas como tort reform, redujeron significativamente los costos judiciales de las aseguradoras, lo que generó ganancias que ahora serán devueltas a los consumidores. “Florida era un infierno de litigios, y eso cambió”, afirmó DeSantis durante el anuncio oficial.

DeSantis promete más devoluciones con otras aseguradoras del estado.

Quiénes recibirán el reembolso de Progressive

De acuerdo con el comisionado de seguros Michael Yaworsky, el monto del reembolso variará según la antigüedad del cliente en la aseguradora. Aquellos con mayor tiempo afiliados podrían recibir montos superiores.

Los asegurados con pólizas activas al 31 de diciembre de 2025 serán los beneficiarios, y el dinero se entregará por cheque o como crédito en la factura del seguro. “Una parte significativa de lo que ahora se devuelve a los consumidores habría ido antes a los abogados”, señaló Yaworsky.

Más aseguradoras podrían sumarse a la medida

El gobierno estatal ya mantiene conversaciones con State Farm, GEICO y Allstate para implementar acciones similares. "No hay razón para pensar que estas compañías sean diferentes de Progressive. Veremos reembolsos parecidos", adelantó DeSantis.

Además, el informe más reciente destaca la entrada de 17 nuevas aseguradoras de vivienda al mercado floridano, impulsadas por un sistema que busca mayor estabilidad y competitividad.

El impacto económico de las reformas

Gracias al programa My Safe Florida Home, más de 42.000 viviendas fueron reforzadas con 383 millones de dólares en subvenciones, logrando que las primas bajaran en promedio 900 dólares por año.

DeSantis aseguró que "Florida ha pasado de ser uno de los mercados más litigiosos del país a uno de los más sólidos y competitivos". Según el mandatario, los floridanos finalmente “están viendo los resultados de las reformas en sus bolsillos”.