Estados Unidos deja fuera a miles del proceso para obtener la Green Card: revisa AQUÍ si estás en la lista

El sueño de obtener la Green Card podría verse truncado para miles de inmigrantes venezolanos tras los recientes cambios legislativos en Estados Unidos. El Congreso analiza la Ley de Ajuste Venezolano (HR 1348), una propuesta que promete otorgar residencia permanente a ciertos venezolanos, pero también impone condiciones que dejarían a muchos sin opciones.

La medida busca regularizar a quienes llegaron antes del 31 de diciembre de 2021 y han permanecido en el país durante al menos un año. Sin embargo, para quienes ingresaron después o no cumplen con los requisitos de tiempo, la posibilidad de solicitar el beneficio quedaría descartada.

¿Quiénes quedan fuera del proceso para la Green Card?

Según el texto oficial, quedarán excluidos del beneficio quienes:

Tengan antecedentes penales graves o faltas morales.

o faltas morales. Hayan participado en persecuciones por motivos políticos, religiosos o raciales .

. No puedan demostrar su ingreso o residencia antes del 31 de diciembre de 2021.

Además, la ley exige que los solicitantes presenten la petición dentro de los tres años posteriores a su aprobación, un plazo que, según expertos, será determinante para el éxito de cada caso.

Lo que propone la Ley de Ajuste Venezolano

La Ley de Ajuste Venezolano busca ofrecer residencia permanente, permisos de trabajo y la posibilidad de anular órdenes de deportación a los venezolanos elegibles. Según estimaciones migratorias, más de 400,000 personas podrían beneficiarse si el proyecto es aprobado. No obstante, las restricciones han generado preocupación entre comunidades y abogados migratorios, que advierten que los requisitos podrían dejar desprotegidos a miles de familias que llegaron después de 2021.

Impacto para los inmigrantes y próximos pasos

De aprobarse, la ley representaría un cambio histórico en la política migratoria hacia los venezolanos. Sin embargo, su aplicación dependerá de la aprobación del Congreso y de la reglamentación final del USCIS. Mientras tanto, los especialistas recomiendan mantenerse informados y reunir la documentación necesaria que acredite tiempo de residencia, ingreso legal y antecedentes limpios para no quedar fuera del proceso.

Por ahora, la comunidad venezolana en Estados Unidos mantiene la esperanza de que la ley sea aprobada con ajustes que amplíen su alcance. Diversas organizaciones proinmigrantes están impulsando campañas de información y asesoría gratuita para ayudar a los solicitantes a entender los requisitos, preparar su documentación y evitar fraudes.

Los expertos insisten en que mantenerse actualizado será clave para aprovechar esta oportunidad en caso de que la Ley de Ajuste Venezolano entre en vigor.