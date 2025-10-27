0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

ALARMANTE arresto en Walmart de Skiatook: dos involucrados en el tráfico de fentanilo fueron hallados inconscientes

Dos personas fueron arrestadas en un Walmart de Skiatook tras encontrarse cerca de 90 gramos de fentanilo y otras drogas durante un control de bienestar.

María Zapata
Dos individuos fueron detenidos en un Walmart de Skiatook.
Dos individuos fueron detenidos en un Walmart de Skiatook. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

Un incidente que ha generado gran preocupación en la comunidad de Skiatook concluyó con el arresto de dos personas presuntamente vinculadas al tráfico de fentanilo.

11 heridos por apuñalamiento en un Walmart de Grand Traverse.

PUEDES VER: ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS

El hecho ocurrió la mañana del domingo en el estacionamiento de un Walmart USA, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre dos individuos que no respondían dentro de un vehículo. Según KOTV - News On 6, ambos presentaban indicios de haber consumido sustancias ilegales al momento de ser encontrados.

Reportan dos arrestos en el Walmart USA de Skiatook por presunto tráfico de casi 90 gramos de fentanilo

De acuerdo con el informe citado de KOTV - News On 6, la llamada de emergencia se registró alrededor de las 9:45 a. m. y reportaba a dos personas inmóviles dentro de un auto en el estacionamiento del Walmart de Skiatook. Al llegar, los agentes observaron objetos asociados al consumo de drogas y procedieron a intervenir.

Los dos ocupantes del vehículo, lejos de cooperar, se resistieron a las órdenes de los oficiales, por lo que fueron puestos bajo custodia. Debido a su estado, las autoridades solicitaron asistencia médica en el lugar antes de su traslado.

Durante la inspección, los investigadores hallaron varias bolsas con fentanilo, una sustancia considerada altamente peligrosa, con un peso aproximado de 89.2 gramos, presuntamente empaquetadas para su distribución. El material incautado fue enviado al laboratorio de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma para su análisis.

Walmart arresto

Dos individuos fueron detenidos en un Walmart USA de Skiatook.

Presentan cargos contra los dos detenidos en el Walmart de Skiatook

La policía identificó a los detenidos como Dillon Lee Postema y Hannah Odell, quienes enfrentan múltiples cargos relacionados con sustancias ilícitas, conducción bajo los efectos de sustancias y agresión a oficiales.

Cargos contra Dillon Lee Postema:

  • Tráfico de fentanilo (1 gramo o más)
  • Posesión de parafernalia
  • DUI: conducir bajo la influencia de alcohol u otras sustancias
  • Posesión de sustancias controladas

Cargos contra Hannah Odell:

  • DUI: conducir bajo la influencia de sustancias intoxicantes
  • Tráfico de fentanilo (1 gramo o más)
  • Posesión de parafernalia
  • Posesión de sustancias controladas
  • Obstrucción a un oficial
  • Resistencia a funcionario ejecutivo
  • Agresión y lesiones a un agente de policía

Ambos sospechosos permanecen en la Cárcel del Condado de Osage mientras avanzan las investigaciones.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS

  2. ALERTA clientes: Walmart lanza REEMBOLSO masivo y miles podrán cobrarlo de inmediato en todo Estados Unidos

  3. Atención, clientes: ¿Walmart cerrará el 1 de noviembre? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano