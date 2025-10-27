ALARMANTE arresto en Walmart de Skiatook: dos involucrados en el tráfico de fentanilo fueron hallados inconscientes

Un incidente que ha generado gran preocupación en la comunidad de Skiatook concluyó con el arresto de dos personas presuntamente vinculadas al tráfico de fentanilo.

El hecho ocurrió la mañana del domingo en el estacionamiento de un Walmart USA, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre dos individuos que no respondían dentro de un vehículo. Según KOTV - News On 6, ambos presentaban indicios de haber consumido sustancias ilegales al momento de ser encontrados.

De acuerdo con el informe citado de KOTV - News On 6, la llamada de emergencia se registró alrededor de las 9:45 a. m. y reportaba a dos personas inmóviles dentro de un auto en el estacionamiento del Walmart de Skiatook. Al llegar, los agentes observaron objetos asociados al consumo de drogas y procedieron a intervenir.

Los dos ocupantes del vehículo, lejos de cooperar, se resistieron a las órdenes de los oficiales, por lo que fueron puestos bajo custodia. Debido a su estado, las autoridades solicitaron asistencia médica en el lugar antes de su traslado.

Durante la inspección, los investigadores hallaron varias bolsas con fentanilo, una sustancia considerada altamente peligrosa, con un peso aproximado de 89.2 gramos, presuntamente empaquetadas para su distribución. El material incautado fue enviado al laboratorio de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma para su análisis.

Presentan cargos contra los dos detenidos en el Walmart de Skiatook

La policía identificó a los detenidos como Dillon Lee Postema y Hannah Odell, quienes enfrentan múltiples cargos relacionados con sustancias ilícitas, conducción bajo los efectos de sustancias y agresión a oficiales.

Cargos contra Dillon Lee Postema:

Tráfico de fentanilo (1 gramo o más)

Posesión de parafernalia

DUI: conducir bajo la influencia de alcohol u otras sustancias

Posesión de sustancias controladas

Cargos contra Hannah Odell:

DUI: conducir bajo la influencia de sustancias intoxicantes

Tráfico de fentanilo (1 gramo o más)

Posesión de parafernalia

Posesión de sustancias controladas

Obstrucción a un oficial

Resistencia a funcionario ejecutivo

Agresión y lesiones a un agente de policía

Ambos sospechosos permanecen en la Cárcel del Condado de Osage mientras avanzan las investigaciones.