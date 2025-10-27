- Hoy:
ALARMANTE arresto en Walmart de Skiatook: dos involucrados en el tráfico de fentanilo fueron hallados inconscientes
Dos personas fueron arrestadas en un Walmart de Skiatook tras encontrarse cerca de 90 gramos de fentanilo y otras drogas durante un control de bienestar.
Un incidente que ha generado gran preocupación en la comunidad de Skiatook concluyó con el arresto de dos personas presuntamente vinculadas al tráfico de fentanilo.
El hecho ocurrió la mañana del domingo en el estacionamiento de un Walmart USA, luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre dos individuos que no respondían dentro de un vehículo. Según KOTV - News On 6, ambos presentaban indicios de haber consumido sustancias ilegales al momento de ser encontrados.
Reportan dos arrestos en el Walmart USA de Skiatook por presunto tráfico de casi 90 gramos de fentanilo
De acuerdo con el informe citado de KOTV - News On 6, la llamada de emergencia se registró alrededor de las 9:45 a. m. y reportaba a dos personas inmóviles dentro de un auto en el estacionamiento del Walmart de Skiatook. Al llegar, los agentes observaron objetos asociados al consumo de drogas y procedieron a intervenir.
Los dos ocupantes del vehículo, lejos de cooperar, se resistieron a las órdenes de los oficiales, por lo que fueron puestos bajo custodia. Debido a su estado, las autoridades solicitaron asistencia médica en el lugar antes de su traslado.
Durante la inspección, los investigadores hallaron varias bolsas con fentanilo, una sustancia considerada altamente peligrosa, con un peso aproximado de 89.2 gramos, presuntamente empaquetadas para su distribución. El material incautado fue enviado al laboratorio de la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma para su análisis.
Dos individuos fueron detenidos en un Walmart USA de Skiatook.
Presentan cargos contra los dos detenidos en el Walmart de Skiatook
La policía identificó a los detenidos como Dillon Lee Postema y Hannah Odell, quienes enfrentan múltiples cargos relacionados con sustancias ilícitas, conducción bajo los efectos de sustancias y agresión a oficiales.
Cargos contra Dillon Lee Postema:
- Tráfico de fentanilo (1 gramo o más)
- Posesión de parafernalia
- DUI: conducir bajo la influencia de alcohol u otras sustancias
- Posesión de sustancias controladas
Cargos contra Hannah Odell:
- DUI: conducir bajo la influencia de sustancias intoxicantes
- Tráfico de fentanilo (1 gramo o más)
- Posesión de parafernalia
- Posesión de sustancias controladas
- Obstrucción a un oficial
- Resistencia a funcionario ejecutivo
- Agresión y lesiones a un agente de policía
Ambos sospechosos permanecen en la Cárcel del Condado de Osage mientras avanzan las investigaciones.
