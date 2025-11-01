Recientemente, Amazon ha señalado que, mediante un comunicado oficial, se procederá al despido oficial de 14.000 trabajadores a nivel global. La compañía estadounidense ha decidido otorgar un plazo de 90 días a los empleados afectados para que tengan la oportunidad de buscar un nuevo empleo. ¿Por qué hubo recorte de personal masivo? AQUÍ los detalles.

Amazon en EE. UU.: empresa despide a 14.000 empleados y rechaza que se deba a esta razón

Hace poco, Andy Jassy, CEO de Amazon, decidió referirse sobre la última acción que tomó la compañía, la cual no está vinculada a problemas económicos ni a la inteligencia artificial, al menos en este momento.

Amazon en EE. UU.: empresa despide a 14.000 empleados y rechaza que se deba a esta razón.

Jassy resaltó que el crecimiento experimentado en los últimos años, tanto en la plantilla como en la expansión de sedes y áreas de negocio, ha llevado a una estructura organizativa más compleja de lo anticipado. Esto ha resultado en un gran aumento de empleados y niveles jerárquicos, lo que, según él, puede debilitar el sentido de pertenencia entre los trabajadores.

En el 2021, recordemos que Amazon logró superar los 1,6 millones de empleados, cifra que se redujo a aproximadamente 1,5 millones a finales del año pasado, según datos proporcionados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Jassy también ha resaltado que esta complejidad organizativa podría ralentizar la toma de decisiones del equipo directivo. Por ello, reafirmó el compromiso de la empresa de operar con la agilidad de una startup, lo que requiere simplificar su estructura y disminuir los niveles jerárquicos.

¿Por qué es tan importante Amazon?

Amazon, se ha convertido en una multinacional estadounidense, la cual empezó su trayectoria en 1994 como una librería en línea y ha evolucionado hasta convertirse en un gigante del comercio electrónico y la tecnología a nivel global.

La compañía americana te brinda una extensa variedad de productos y servicios, que abarcan desde ventas en línea y almacenamiento en la nube a través de Amazon Web Services, hasta transmisión de medios y dispositivos electrónicos, consolidándose como un referente en múltiples sectores.