ALERTA, inmigrantes: por esta razón es importante contar con un abogado de inmigración en Estados Unidos

En medio de la complejidad del sistema migratorio estadounidense, contar con asesoría legal no solo es recomendable, sino fundamental. Según expertos en inmigración, la falta de representación legal puede poner en riesgo la permanencia de los inmigrantes en el país y aumentar significativamente las probabilidades de deportación.

La importancia de un abogado en procesos de inmigración

Durante el programa Hablemos de Inmigración, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto con los abogados Armando Olmedo y José Guerrero, enfatizó: "Es casi imposible para los inmigrantes navegar por el complejo sistema de inmigración sin la asistencia de un abogado".

La asesoría legal no solo ayuda a comprender los pasos del proceso, sino que también protege derechos fundamentales que, de otro modo, podrían verse vulnerados.

La representación legal se vuelve aún más crítica en los juicios de deportación, donde la falta de un abogado puede marcar la diferencia entre permanecer en Estados Unidos o ser expulsado. Según Univision Noticias, "los procesos finalizan con graves consecuencias, como la deportación de Estados Unidos", cuando no se cuenta con asistencia legal.

Estadísticas preocupantes sobre la falta de representación

Entre 2015 y 2017, más del 70 % de los inmigrantes detenidos en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no contaron con un abogado. Esta falta de representación comprometió seriamente sus derechos y dejó a muchas personas en una situación de vulnerabilidad legal.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes califican estos niveles de representación como "una crisis", destacando que la ley de inmigración es "excepcionalmente compleja" y que las personas que enfrentan procesos legales sin un abogado se encuentran en una desventaja significativa.

Contar con un profesional especializado no solo aumenta las posibilidades de éxito en los casos legales, sino que también proporciona seguridad y claridad durante un proceso que puede resultar emocionalmente agotador.