Este 11 de noviembre de 2025, el país se une para conmemorar el Día de los Veteranos en Estados Unidos, una fecha dedicada a honrar a quienes han servido en las fuerzas armadas. Durante esta jornada, los ciudadanos se toman un momento para reconocer y agradecer a los veteranos por su valentía y su compromiso con la nación, mientras también se preguntan: ¿quiénes trabajan el Día de los Veteranos en Estados Unidos?

El Día de los Veteranos honra a quienes sirvieron en las fuerzas armadas de EE. UU.

¿Se trabaja el Día de los Veteranos en USA?

Al ser un feriado federal, muchas oficinas gubernamentales cierran sus puertas durante el Día de los Veteranos en Estados Unidos, especialmente aquellas que se ven afectadas por cierres del gobierno. Por su parte, las empresas privadas pueden decidir si otorgan o no el día libre a sus empleados, por lo que el descanso laboral puede variar según el lugar de trabajo.

Aun así, la mayoría de los veteranos y empleados federales disfrutan de esta festividad, que se celebra cada 11 de noviembre. En el Día de los Veteranos de 2025, se espera que muchas personas tengan el día libre para conmemorar a quienes han servido al país.

¿Qué lugares estarán abiertos y cerrados durante la festividad del 11 de noviembre de 2025?

Durante la festividad del 11 de noviembre de 2025, que celebra el Día de los Veteranos en Estados Unidos, los horarios de apertura y cierre varían según el tipo de lugar:

Bancos:

La mayoría , incluyendo Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank y TD Bank, estarán cerrados .

, incluyendo Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank y TD Bank, . Cajeros automáticos y servicios de banca en línea o móvil permanecerán disponibles.

Bolsa y mercados financieros:

La bolsa de valores (NYSE) estará abierta.

(NYSE) estará abierta. Los mercados de bonos estarán cerrados.

Escuelas:

Depende del distrito escolar. Por ejemplo:

Escuelas Públicas de Nueva York: cerradas

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles: cerrado

Escuelas Públicas de Chicago: abiertas

Correo y oficinas postales:

Cerradas; no habrá entrega de correo.

Tiendas y negocios:

Varía según cada empresa; algunas estarán abiertas, otras cerradas.

Oficinas gubernamentales en Nueva York:

Cerradas, incluyendo:

DMV (Departamento de Vehículos Motorizados)

Tribunales estatales y municipales

Oficinas del Seguro Social

Oficinas de correos

El Día de los Veteranos es un feriado federal.

¿El Día de los Veteranos en USA es feriado?

Sí, el Día de los Veteranos, que se celebra cada 11 de noviembre, es un feriado federal en Estados Unidos. Esto significa que los empleados del gobierno federal tienen derecho a tener el día libre por ley en honor a los veteranos que han servido al país.

¿Qué se celebra el 11 de noviembre en Estados Unidos?

Cada 11 de noviembre, Estados Unidos honra a sus héroes en el Día de los Veteranos, una fecha dedicada a reconocer el valor y sacrificio de todos los veteranos que han servido en las fuerzas armadas del país.

Originalmente llamado Día del Armisticio, esta conmemoración marcaba el fin de la Primera Guerra Mundial, tras la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918. Sin embargo, en 1954, el nombre se cambió oficialmente a Día de los Veteranos para rendir homenaje a todos los veteranos, no solo a los de la Primera Guerra Mundial, incluyendo así a quienes participaron en conflictos posteriores.

En 2025, el Día de los Veteranos se celebra el martes 11 de noviembre.

¿Por qué se celebra el Día de los Veteranos?

En el Día de los Veteranos en Estados Unidos, las comunidades se unen para celebrar la valentía de quienes defendieron la libertad del país, con desfiles, ceremonias y momentos de reflexión. Si planeas participar en las conmemoraciones del Día de los Veteranos 2025, recuerda que esta fecha representa gratitud, respeto y memoria histórica.