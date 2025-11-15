- Hoy:
¡PREOCUPANTE! EE. UU. aplicaría medidas más duras para dar visas y Green Card si vienes de estos países
Esta nuevas medidas afectarían a varios países del Medio Oriente, África, pero también en Latinoamérica. Todo ello como parte de la política migratoria del gobierno de Trump.
Para nadie es un secreto que el presidente Donald Trump ha endurecido su política migratoria desde que asumió el mando de su gobierno en los Estados Unidos. Las redadas de ICE y agencias migratorias son una clara muestra de ello, pero ahora todo indica a que se aprobarán medidas que harán aún más difícil la aprobación de una visa o Green Card.
EE. UU. prepararía nuevas restricciones para visas y Green Card
Estas nuevas medidas estarían orientadas a los pedidos de asilo, libertad condicional, residencia, entre otros estatus. Esto fue citado por The New York Times, quienes deslizaron que el Departamento de Seguridad Nacional junto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (ICE) contemplan incluir los llamados "factores específicos de cada país", los cuales tendrían mucho peso al momento de rechazar una visa o Green Card.
En ese sentido, el medio citado indica que los funcionarios encargados de ver estos temas sopesarán los factores negativos y positivos del país de procedencia del solicitante para brindar o no beneficios migratorios. Pero, ojo, que no aplicaría en las solicitudes de ciudadanía, inclusive si se encuentra en etapa de redacción.
Acceder a la Green Carda será mucho más difícil y en otros casos imposible de obtener si vienes de ciertos países.
Esto, entre otras finalidades, tiene por objetivo limitar lo más que se pueda la afluencia de inmigrantes procedentes de países que que no cuenten con sistemas de verificación de documentos fiables, así como aquellos con los que no hay cooperación en temas de seguridad.
¿Qué países se verán afectados de esta medida?
Si te preguntas, de acuerdo a The New Times, cuáles son los países que conforman esta lista, pues de momento habrían 12 países, entre los que destacan: Afganistán, Chad, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen.
Pero, también existiría un listado de 6 naciones adicionales las cuales tendrían restricciones parciales como: Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, los cuales prohibidos la entrada permanente o cierto tipo de visados.
