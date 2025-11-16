MUCHO CUIDADO, inmigrantes en Charlotte: agentes federales realizan REDADAS en estacionamientos y provocan temor

El sábado 15 de noviembre por la mañana, agentes federales llevaron a cabo un operativo en Charlotte que incluyó detenciones en estacionamientos y calles de la ciudad. Testigos relataron escenas de tensión cuando personas fueron abordadas aparentemente al azar, lo que generó preocupación entre vecinos y comerciantes.

Adam Maaroufi, gerente de Nazo's Mediterranean Bowls and Salads, declaró que vio a al menos tres agentes detener a un hombre afuera del restaurante y posteriormente arrestar a otros cinco o seis individuos cerca del Walmart de la zona. Muchos negocios en la avenida Central optaron por cerrar sus puertas por precaución durante la jornada.

Detalles del operativo y acciones de los agentes

Según los testigos, los agentes, algunos vestidos completamente de negro y portando vehículos sin distintivos, abordaban a las personas en los estacionamientos sin un patrón claro. Maaroufi indicó que parecían seleccionar a individuos al azar, generando una sensación de inseguridad entre los transeúntes.

Agentes federales realizan redadas en estacionamiento cerca a un Walmart.

Las autoridades federales, incluyendo a la Patrulla Fronteriza de EE. UU., no han revelado cuántos agentes llegaron desde otras ciudades ni la duración prevista de su presencia. Tampoco se han especificado las agencias participantes ni el número total de detenciones realizadas, lo que incrementa la incertidumbre entre los residentes.

Reacciones de la comunidad y consecuencias locales

El operativo provocó indignación y alarma en la comunidad local, con varios negocios cerrando sus puertas como medida preventiva. Comerciantes y residentes expresaron su preocupación por la manera en que se llevaron a cabo las detenciones, calificando los métodos como abruptos y desproporcionados.

Testigos describieron escenas rápidas y tensas, con personas siendo interceptadas mientras caminaban por el estacionamiento. Maaroufi señaló que la rapidez de los arrestos dificultó la comprensión de los eventos, causando estrés tanto a los presentes como a los trabajadores del área.