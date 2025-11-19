ALERTA con el nuevo cambio de Trump: estos inmigrantes en EE. UU. ven AMENAZADAS sus posibilidades de obtener la Green Card

El gobierno de Donald Trump está preparando un cambio en la política migratoria que genera preocupación entre expertos, funcionarios y organizaciones de inmigración en Estados Unidos. La medida podría complicar la obtención y la conservación de Green Cards y otros beneficios migratorios, especialmente para personas originarias de países afectados por el veto de viaje presidencial.

Donald Trump planea un cambio de política alarmante.

Inmigrantes en EE. UU. ven amenazadas sus posibilidades de obtener la Green Card tras nuevo cambio de Donald Trump

Según borradores internos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por The New York Times, la administración planea que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considere "factores específicos por país" como elementos negativos importantes al evaluar solicitudes de residencia permanente, asilo, parole y otros beneficios migratorios.

Aunque la directriz aún no es oficial, expertos advierten que podría ampliar significativamente las restricciones a la inmigración legal establecidas por el gobierno.

Este cambio se fundamenta en la justificación de que algunos países, principalmente de África y Medio Oriente, "no cuentan con la capacidad suficiente" para llevar a cabo verificaciones confiables y emitir documentos oficiales.

En junio, Trump ya había firmado un veto migratorio que afectaba a 12 países, incluidos Afganistán, Irán, Somalia y Yemen, además de imponer restricciones parciales a otros siete, como Cuba, Laos y Venezuela. La nueva política del USCIS iría un paso más allá, evaluando negativamente a inmigrantes que ya residen legalmente en EE. UU., incluso si ingresaron antes del veto, basándose en la dificultad para verificar documentos o en la falta de cooperación de ciertos gobiernos.

¿Cuál es el impacto en miles de inmigrantes y qué posibles excepciones existen?

Aunque la política no afectaría las solicitudes de ciudadanía, sí podría tener un efecto directo en miles de inmigrantes con trámites en curso para Green Cards y otros beneficios migratorios. Surgen dudas sobre cómo se aplicarán las excepciones, que incluyen a quienes tienen visas vigentes, residentes permanentes, atletas que participarán en el Mundial 2026 o en los Juegos Olímpicos 2028, y afganos elegibles para visas especiales de inmigrante.

Hasta el momento, un portavoz del USCIS no quiso comentar sobre los borradores filtrados, lo que deja en incertidumbre la implementación de este cambio y sus posibles repercusiones para la comunidad inmigrante en Estados Unidos.