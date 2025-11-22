ATENCIÓN residentes de Florida: estas son las nuevas leyes estatales para modificar la placa de tu auto

Si vives en Florida debes saber que ya entró en vigencia una nueva ley que busca regular las modificaciones de placas de vehículos, cuyos alcances y sanciones veremos en las siguientes líneas, todas estas, así sea un delito menor, incluyendo pasar un tiempo en cárcel, además de una multa económica.

¿Qué es la Ley HB 253?

Conocida como "Offenses Involving Motor Vehicles" (delitos relacionados con vehículos motorizados), la Ley HB 253 presenta nuevas penas, muchas de ellas más severas que en el pasado, para aquellos que oculten, alteren o utilicen dispositivos para manipular las matriculas.

Esta norma no es antojadiza, dado que existen no pocos conductores que empleaban cubiertas, láminas y hasta reflectivos que impedían la lectura de las placas. Por ello, los delitos relacionados van desde evadir los peajes hasta delitos cometidos en autos sin identificación clara.

Lo que no se debe hacer con la Ley HB 253

Por ello, la nueva norma nos dice que lo siguiente ya no está permitido:

Colocar tintes, sprays, recubrimientos o láminas.

Poner luces u objetos que brillan encima de la placa.

Modificar el color de la placa.

Cualquier mecanismo que la oculte, la gire o que facilite el cambio entre dos placas.

Emplear cubiertas polarizadas o transparente, no importa si son inofensivas, están prohibidas.

Por otro lado, lo que no se puede hace bajo ninguna circunstancia es:

No comprar, vender ni poseer dispositivos que oculten las placas.

Está prohibido utilizar flippers, mecanismos ocultos ni placas retráctiles.

No imitar luces policiales para para a alguien, pues entra en la categoría de delito grave.

No implementar cubiertas ahumadas.

¿Cuáles son las sanciones de la Ley HB 253?

Toma nota, porque si tienes la desventura de caer en cualquiera de estos escenarios donde la ley te puede sancionar, entonces estas son las multas a pagar.

Alterara, cubrir o modificar la placa (delito menor en 2° grado): hasta 60 días de cárcel más US$ 500 dólares.

(delito menor en 2° grado): hasta 60 días de cárcel más US$ 500 dólares. Comprar o poseer dispositivos para ocultar la placa (delito menor en 2° grado): hasta 60 días de cárcel más US$ 500 dólares.

(delito menor en 2° grado): hasta 60 días de cárcel más US$ 500 dólares. Fabricar, vender o distribuir estos dispositivo (delito menor en 1° grado): hasta 1 año de cárcel más US$ 1.000 dólares.

(delito menor en 1° grado): hasta 1 año de cárcel más US$ 1.000 dólares. Usarlos para cometer o facilitar un delito (delito grave en 3° grado): hasta 5 años de cárcel más US$ 5,000 dólares.

Devolución de placas ¿Cuál es su importancia?

Para comenzar, debemos decir que las placas no le pertenecen a los conductores pues son propiedad del estado, en este caso del estado de Florida. Asimismo, La importancia de devolverlas impedirá que te suspendan la licencia, también evitas que un estafador la use para cometer delitos (o pasar peajes). Entre lo positivo, es que ello te dará crédito para futuras registros si pagaste la matrícula inicial.

Ahora bien, estos son los casos en los cuales debes devolver la matrícula al estado. Recuerda, estas se entregan en una oficina de vehículos motorizados o recaudador de impuestos (tax collector).