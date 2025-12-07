ICE causa terror en Chicago tras violenta redada que acaba con muchos heridos: "Separan a las familias por la fuerza"

Elgin, Chicago (Illinois) fue el escenario de una batalla campal donde los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuvieron infame protagonismo por el excesivo uso de la fuerza que aplicaron a manifestantes que se opusieron a las redadas para buscar y arrestar inmigrantes.

Violencia de ICE contra manifestantes en Elgin

Un hombre fue detenido en un complejo de departamentos en Elgin luego de un intenso enfrentamiento que duró varias horas con agentes federales el sábado 6 de diciembre de 2025, lo que produjo enfrentamientos con manifestantes, por lo que utilizaron gases lacrimógenos, así como granadas aturdidoras.

Los protestantes aseguran que todo comenzó antes de las 10 de la mañana en la cuadra 1600 de Maple Lane cuando un sujeto corría mientras era perseguido por agentes de ICE, se refugió en el segundo piso del complejo de apartamentos, pero fue empujado al balcón por residentes que estaban dentro, recién a las 3 de la tarde los federales lo escoltaron.

En esos momentos previos, los manifestantes le proporcionaron suministros, pero ICE respondió lanzando gases lacrimógenos, así como 3 grandas aturdidoras, por lo que los manifestantes respondieron aventando nieve como botellas de agua.

Testimonios de la violencia

Al respecto, la senadora estatal Cristina Castro, presente en la zona de los hechos, dijo al ser testigo de primera mano: "Algunas personas le arrojaban mantas y comida, y ICE tenía toda esta región rodeada y finalmente irrumpió, lo agarraron y lo sacaron".

Y añadió: "Obviamente, enfrentan sus propios desafíos en los tribunales, pero aún así quieren antagonizar a la gente, antagonizar mi ciudad. Mucha gente que vive en esta ciudad, vive en esta ciudad porque quiere vivir el sueño americano (...) Están infundiendo miedo en la comunidad y eso es inaceptable".

El Chicago Suntimes recogió el testimonio de Mikey Calderón, residente de Elgin de 20 años, quien confesó que despertó al escuchar el sonido de las bocinas de los autos sonando en la calle: "Es asombroso ver a la comunidad unirse y tratar de minimizar la situación y ver qué podríamos hacer para marcar una diferencia (...) Es desgarrador, hay otras maneras de hacerlo que separar a estas familias por la fuerza".