Suceso INESPERADO en Walmart de Chicopee: policía SUBE AL TECHO de la tienda por una causa importante
Agentes de policía y del sheriff de Chicopee lanzaron ositos de peluche desde el techo de un Walmart para recaudar fondos para las Olimpiadas Especiales.
En una jornada poco común, pero llena de solidaridad, oficiales de policía y representantes del sheriff sorprendieron a los clientes de Walmart en Chicopee, Massachusetts, con una actividad fuera de lo habitual. Este evento, que combinó valentía y diversión, tuvo un objetivo muy especial: recaudar fondos para las Olimpiadas Especiales.
Policía de Chicopee recauda fondos para Olimpiadas Especiales.
PUEDES VER: ALARMANTES noticias sobre Walmart en Central Square: una persona llamó afirmando estar dentro con armas, ¿qué sucede ahora?
Según informó WGGB/WSHM, el Departamento de Policía de Chicopee y la Oficina del Sheriff del Condado de Hampden pasaron varias horas en el techo de Walmart el pasado sábado para crear conciencia sobre las Olimpiadas Especiales en Massachusetts.
La policía se sube al techo de un Walmart en Chicopee para recaudar fondos para las Olimpiadas Especiales
La iniciativa, conocida como 'Cop On Top', se lleva a cabo cada temporada navideña y busca involucrar a la comunidad mientras se recaudan fondos para los atletas de las Olimpiadas Especiales. Durante la actividad, los oficiales permanecieron en el techo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lanzando ositos de peluche a quienes realizaban donaciones de 20 dólares.
Incluso hubo momentos especiales para los fanáticos: Boomer, la mascota de los Thunderbirds, se unió al evento para ayudar a lanzar los peluches, agregando un toque divertido y memorable a la jornada.
¿Cómo apoyan las donaciones a los atletas de Olimpiadas Especiales en Massachusetts?
El dinero recaudado durante 'Cop On Top' tiene un propósito muy concreto: cubrir los costos de participación de los atletas en las Olimpiadas Especiales. De esta manera, los deportistas pueden concentrarse en competir y disfrutar de las actividades sin preocuparse por los gastos asociados, asegurando que todos tengan la oportunidad de participar plenamente.
Como destacó WGGB/WSHM, "El Departamento de Policía de Chicopee y la Oficina del Sheriff del Condado de Hampden pasaron horas orgullosamente en el techo de Walmart el sábado para generar conciencia sobre las Olimpiadas Especiales en Massachusetts".
Este tipo de eventos refleja cómo la comunidad y las autoridades locales pueden unirse de manera creativa y solidaria para apoyar causas importantes en la temporada navideña.
