- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
Adiós al tráfico: Miami lanzará taxis aéreos eléctricos para moverse desde el cielo
Miami se prepara para lanzar taxis aéreos eléctricos que prometen reducir viajes largos a vuelos de minutos desde 2026.
Moverse por Miami podría cambiar para siempre en los próximos años. Frente a la congestión crónica de autopistas y avenidas, la ciudad se prepara para dar un salto tecnológico: transportar pasajeros por el aire en aeronaves eléctricas de corto alcance.
PUEDES VER: ATENCIÓN beneficiarios: estos son los pagos del Seguro Social que se entregan el 10 de diciembre
La iniciativa apunta a reducir trayectos que hoy toman más de una hora a vuelos de apenas minutos, marcando un antes y un después en la movilidad urbana del sur de Florida.
Miami apuesta por taxis aéreos eléctricos.
Vuelos cortos para esquivar el tráfico de Miami
El proyecto es impulsado por la empresa Archer Aviation, que planea operar taxis aéreos eléctricos capaces de conectar puntos clave del área metropolitana. Entre las rutas proyectadas figuran traslados entre Miami, Fort Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach y aeropuertos estratégicos de la región.
El servicio se apoyará en aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), pensadas para cubrir distancias cortas de manera silenciosa y con cero emisiones directas. Cada vuelo tendría una duración estimada de entre 10 y 20 minutos, dependiendo del trayecto.
Cómo son las aeronaves y qué nivel de seguridad ofrecen
El modelo elegido, conocido como Midnight, está diseñado para transportar hasta cuatro pasajeros más un piloto. Puede alcanzar velocidades cercanas a los 240 km/h y operar gracias a múltiples sistemas automatizados que reducen el margen de error humano.
La compañía asegura que el diseño incorpora redundancia en motores, hélices y baterías, de modo que una falla aislada no comprometa el vuelo. Además, el manejo sería comparable al de un vehículo eléctrico, con controles simplificados y monitoreo constante.
Infraestructura clave: qué son los vertipuertos
Para que los taxis aéreos funcionen, Miami deberá adaptar su infraestructura. El plan contempla la instalación de vertipuertos: plataformas especiales para despegue y aterrizaje que se integrarán a aeropuertos, edificios, estadios y otros espacios urbanos estratégicos.
Este es uno de los mayores desafíos del proyecto, junto con la aprobación final de las autoridades aeronáuticas y los acuerdos con gobiernos locales.
¿Cuándo comenzarían los vuelos?
La hoja de ruta apunta al verano de 2026 para los primeros trayectos piloto. Sin embargo, especialistas advierten que la operación a gran escala podría demorar más tiempo, dependiendo del avance regulatorio y de la infraestructura disponible.
Si el plan se concreta, Miami se colocaría entre las primeras ciudades del mundo en incorporar taxis aéreos eléctricos como parte del transporte cotidiano, con el objetivo de ahorrar tiempo, reducir emisiones y transformar la experiencia de moverse por la ciudad.
Ventajas del nuevo sistema de transporte aéreo
- Reduce drásticamente los tiempos de viaje en horas pico
- Disminuye la congestión en calles y autopistas
- Funciona con energía eléctrica y bajas emisiones
- Conecta zonas clave sin depender del tráfico terrestre
- Posiciona a Miami como referente de movilidad futurista
Con esta apuesta, la ciudad busca que volar sobre el tráfico pase de ser una idea de ciencia ficción a una alternativa real para el día a día urbano.
- 1
ALERTA en Walmart de San Antonio: se reporta EVACUACIÓN obligatoria por peligrosa amenaza
- 2
ALERTA para migrantes en EE. UU.: USCIS abrirá centro especializado para investigar solicitudes
- 3
GRAN ALERTA en Walmart del área metropolitana: familia local queda traumatizada por un INCIDENTE que captaron en video
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90