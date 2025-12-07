ÚLTIMAS NOTICIAS en Walmart de Sevierville: reportan novedades clave sobre dispositivos sospechosos tras ALERTA DE BOMBA

El sábado por la tarde, la tranquilidad en el Walmart ubicado en Parkway, Sevierville, se vio interrumpida por una amenaza de bomba, lo que provocó la evacuación del establecimiento. La medida preventiva fue coordinada por diversas agencias policiales para garantizar la seguridad de clientes y empleados.

Walmart en Sevierville reabre tras evacuación por amenaza de bomba

Según informó directamente el Departamento de Policía de Sevierville, "se había reportado una amenaza sobre la presencia de tres bombas en la tienda de Parkway justo antes de la 1 p. m.". Ante la alerta, el personal de Walmart y los visitantes fueron evacuados de inmediato mientras las autoridades realizaban una inspección exhaustiva del lugar.

El departamento señaló que, como medida de precaución, el edificio fue inspeccionado por varias agencias policiales. Tras la revisión, no se encontraron dispositivos sospechosos, y la tienda pudo reabrir sus puertas alrededor de las 4 p. m.

Agencias coordinan esfuerzos para garantizar la seguridad pública

La operación contó con la colaboración de múltiples entidades locales y regionales. El Departamento de Policía de Sevierville destacó la participación de las siguientes agencias:

Oficina del Sheriff del Condado de Sevier

Departamento de Policía de Pigeon Forge

Departamento de Policía de Gatlinburg

Departamento de Policía de Knoxville

Unidad Interinstitucional de Dispositivos Peligrosos del Condado de Sevier

Departamento de Bomberos de Sevierville

EMA de Sevierville

EMA del Condado de Sevier

Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Sevier

Estas agencias trabajaron de manera conjunta para inspeccionar la instalación y garantizar que no existiera ningún riesgo para el público. Por el momento, el Departamento de Policía de Sevierville no ha publicado información adicional sobre el incidente.