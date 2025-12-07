- Hoy:
ÚLTIMAS NOTICIAS en Walmart de Sevierville: reportan novedades clave sobre dispositivos sospechosos tras ALERTA DE BOMBA
Una amenaza de bomba provocó la evacuación temporal del Walmart de Parkway en Sevierville mientras las autoridades realizaban un operativo.
El sábado por la tarde, la tranquilidad en el Walmart ubicado en Parkway, Sevierville, se vio interrumpida por una amenaza de bomba, lo que provocó la evacuación del establecimiento. La medida preventiva fue coordinada por diversas agencias policiales para garantizar la seguridad de clientes y empleados.
Walmart en Sevierville reabre tras evacuación por amenaza de bomba
Según informó directamente el Departamento de Policía de Sevierville, "se había reportado una amenaza sobre la presencia de tres bombas en la tienda de Parkway justo antes de la 1 p. m.". Ante la alerta, el personal de Walmart y los visitantes fueron evacuados de inmediato mientras las autoridades realizaban una inspección exhaustiva del lugar.
El departamento señaló que, como medida de precaución, el edificio fue inspeccionado por varias agencias policiales. Tras la revisión, no se encontraron dispositivos sospechosos, y la tienda pudo reabrir sus puertas alrededor de las 4 p. m.
Amenaza de bomba obliga a evacuar un Walmart en Sevierville.
Agencias coordinan esfuerzos para garantizar la seguridad pública
La operación contó con la colaboración de múltiples entidades locales y regionales. El Departamento de Policía de Sevierville destacó la participación de las siguientes agencias:
- Oficina del Sheriff del Condado de Sevier
- Departamento de Policía de Pigeon Forge
- Departamento de Policía de Gatlinburg
- Departamento de Policía de Knoxville
- Unidad Interinstitucional de Dispositivos Peligrosos del Condado de Sevier
- Departamento de Bomberos de Sevierville
- EMA de Sevierville
- EMA del Condado de Sevier
- Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Sevier
Estas agencias trabajaron de manera conjunta para inspeccionar la instalación y garantizar que no existiera ningún riesgo para el público. Por el momento, el Departamento de Policía de Sevierville no ha publicado información adicional sobre el incidente.
