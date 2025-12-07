0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito
EN DIRECTO
Real Madrid vs Celta por LaLiga

ÚLTIMAS NOTICIAS en Walmart de Sevierville: reportan novedades clave sobre dispositivos sospechosos tras ALERTA DE BOMBA

Una amenaza de bomba provocó la evacuación temporal del Walmart de Parkway en Sevierville mientras las autoridades realizaban un operativo.

María Zapata
Descartan bomba en Walmart de Sevierville.
Descartan bomba en Walmart de Sevierville. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

El sábado por la tarde, la tranquilidad en el Walmart ubicado en Parkway, Sevierville, se vio interrumpida por una amenaza de bomba, lo que provocó la evacuación del establecimiento. La medida preventiva fue coordinada por diversas agencias policiales para garantizar la seguridad de clientes y empleados.

Walmart de San Antonio: se reporta evacuación obligatoria por peligrosa amenaza.

PUEDES VER: ALERTA en Walmart de San Antonio: se reporta EVACUACIÓN obligatoria por peligrosa amenaza

Walmart en Sevierville reabre tras evacuación por amenaza de bomba

Según informó directamente el Departamento de Policía de Sevierville, "se había reportado una amenaza sobre la presencia de tres bombas en la tienda de Parkway justo antes de la 1 p. m.". Ante la alerta, el personal de Walmart y los visitantes fueron evacuados de inmediato mientras las autoridades realizaban una inspección exhaustiva del lugar.

El departamento señaló que, como medida de precaución, el edificio fue inspeccionado por varias agencias policiales. Tras la revisión, no se encontraron dispositivos sospechosos, y la tienda pudo reabrir sus puertas alrededor de las 4 p. m.

Walmart Bomba

Amenaza de bomba obliga a evacuar un Walmart en Sevierville.

Agencias coordinan esfuerzos para garantizar la seguridad pública

La operación contó con la colaboración de múltiples entidades locales y regionales. El Departamento de Policía de Sevierville destacó la participación de las siguientes agencias:

  • Oficina del Sheriff del Condado de Sevier
  • Departamento de Policía de Pigeon Forge
  • Departamento de Policía de Gatlinburg
  • Departamento de Policía de Knoxville
  • Unidad Interinstitucional de Dispositivos Peligrosos del Condado de Sevier
  • Departamento de Bomberos de Sevierville
  • EMA de Sevierville
  • EMA del Condado de Sevier
  • Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Sevier

Estas agencias trabajaron de manera conjunta para inspeccionar la instalación y garantizar que no existiera ningún riesgo para el público. Por el momento, el Departamento de Policía de Sevierville no ha publicado información adicional sobre el incidente.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart de San Antonio: se reporta EVACUACIÓN obligatoria por peligrosa amenaza

  2. ¡ATENCIÓN! No compres este queso en Walmart y Target, podría estar contaminado

  3. PÁNICO en Walmart de Jacksonville: ladrón apuñala a miembro del Ejército de Salvación mientras robaba una computadora

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano