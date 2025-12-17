GRAN PELIGRO en Costco de Wilmington: bomberos evacúan tienda tras FUGA DE GAS proveniente de la válvula en uno de los hornos

Una situación de alto riesgo se vivió este martes en Wilmington, cuando una fuga de gas obligó a evacuar de manera inmediata la tienda Costco USA ubicada en Gingerwood Drive. Gracias a la rápida intervención de los bomberos y del personal de emergencia, el incidente fue contenido sin que se reportaran heridos.

La fuga de gas fue controlada antes de las 3 p.m., según WFD.

¿Cómo se manejó la evacuación y el control de la fuga de gas en Costco USA?

De acuerdo con WECT News, alrededor de las 2 p.m., el Departamento de Bomberos de Wilmington (WFD) respondió a la alerta por una fuga de gas en el establecimiento. Los bomberos evacuaron a todos los clientes y empleados, mientras que el equipo de emergencia iniciaba la ventilación del área para garantizar la seguridad de las personas.

Piedmont Natural Gas confirmó que la fuga se originó en una válvula de uno de los hornos de la sección de panadería. La rápida actuación del personal permitió evitar mayores riesgos y minimizar el impacto del incidente.

Contención exitosa y retorno seguro a la tienda

Según WECT News, el WFD logró asegurar la válvula y detener completamente la fuga antes de las 3 p.m. Tras confirmar que no existían riesgos adicionales, el edificio fue entregado nuevamente a la administración de Costco. Las autoridades destacaron que el procedimiento se llevó a cabo de manera ordenada y sin que se registraran lesiones.

Este episodio resalta la importancia de la coordinación entre bomberos, compañías de gas y personal de emergencia para garantizar la seguridad en establecimientos comerciales concurridos.