Peatones resultan heridos en Target de Valley Stream: autoridades reportan que una camioneta SUV se estrelló frente a la tienda
Dos peatones resultaron heridos este miércoles tras un choque de un SUV frente a la tienda Target de Valley Stream, impactando a clientes y transeúntes.
Una colisión entre un vehículo y peatones causó conmoción este miércoles por la tarde frente a la tienda Target en Valley Stream, Nueva York, dejando al menos a dos personas lesionadas y provocando una rápida respuesta de emergencia en el concurrido centro comercial cercano al Green Acres Mall.
Peatones resultan heridos en choque de SUV frente a Target en Valley Stream.
Según las autoridades locales, el incidente involucró a un SUV que se desplazaba en reversa y alcanzó a dos peatones que caminaban por la acera frente a la entrada del establecimiento. El accidente ocurrió poco después de las 3 p.m., y equipos de policía y de servicios médicos acudieron rápidamente al lugar para atender a las víctimas y controlar la situación.
SUV atropella a peatones frente a Target en Valley Stream: detalles del incidente
Las autoridades informaron que el conductor de un Nissan SUV 2023 estaba retrocediendo una corta distancia cuando ocurrió la colisión, golpeando a un hombre de 39 años y a una mujer de 34 que caminaban cerca de la tienda Target en West Sunrise Highway.
Ambas víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones, aunque los detalles sobre su estado de salud aún no han sido completamente divulgados por los servicios de emergencia. Testigos describieron una escena caótica, mientras transeúntes llamaban a los servicios de emergencia y la policía aseguraba la zona.
Unidades adicionales del Departamento de Policía del Condado de Nassau (NCPD) y cuerpos de bomberos locales acudieron para ayudar a controlar el tráfico y garantizar la seguridad pública.
Este tipo de accidentes, en los que un vehículo en reversa impacta a peatones en áreas comerciales con mucho tránsito, ha generado preocupación por la seguridad de los peatones alrededor de centros comerciales y vías concurridas en Long Island.
Contexto y seguridad en zonas comerciales de alta afluencia en Long Island
Los incidentes que involucran vehículos y peatones continúan captando la atención de las autoridades y de los defensores de la seguridad vial. Aunque la causa exacta del accidente frente a Target en Valley Stream sigue bajo investigación, las autoridades están evaluando si el error del conductor, los puntos ciegos o las condiciones del entorno pudieron haber contribuido al impacto.
La ubicación del accidente, cerca de un importante centro comercial y del Green Acres Mall, resalta la importancia de conducir con precaución en áreas donde el tránsito vehicular y peatonal se cruzan con frecuencia.
Según Newsday, "un conductor retrocedió con un Nissan 2023 y golpeó a dos peatones, un hombre y una mujer, que caminaban cerca de la tienda adyacente al Green Acres Mall, antes de que llegaran los servicios de emergencia".
Funcionarios del Departamento de Policía de Nassau, específicamente de la sección de tránsito, se espera que publiquen un informe más detallado a medida que avance la investigación. Mientras tanto, se exhorta a conductores y peatones a extremar las precauciones al transitar por distritos comerciales concurridos, como Valley Stream.
