IMPULSO histórico: exportaciones de arándanos de Ica a Estados Unidos despegan en la campaña 2025-2026

La campaña 2025-2026 marca un nuevo hito para la agroexportación peruana. La región Ica registró un fuerte avance en los envíos de arándanos al exterior, con Estados Unidos como su mercado más importante y un crecimiento que confirma la expansión sostenida del sector. Según el más reciente informe de Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú, hasta la semana 50 de la campaña, Ica colocó 23.768 toneladas de arándanos en el mercado estadounidense, lo que representa un incremento del 38 % frente al mismo periodo de la temporada anterior.

Ica se mantiene entre las principales regiones exportadoras

El gerente general de Proarándanos, Luis Miguel Vegas Arias Stella, explicó que Ica aportó 46.784 toneladas del total de 317.605 toneladas de arándanos exportadas por el Perú a nivel global durante la campaña actual. Con estas cifras, la región se posiciona como el tercer mayor exportador nacional. El liderazgo lo mantiene La Libertad, con 152.869 toneladas enviadas, seguida por Lambayeque, que alcanzó 76.991 toneladas despachadas a distintos mercados internacionales.

Ica fortalece su liderazgo exportador con mayor demanda de arándanos peruanos en EE. UU.

Estados Unidos lidera la demanda del arándano peruano

El reporte semanal de Proarándanos confirma que Estados Unidos continúa siendo el principal destino del arándano peruano. En lo que va de la campaña, el país norteamericano recibió 145.873 toneladas, concentrando el 46 % del volumen total exportado. Europa se ubicó como el segundo mercado más importante, con 89.921 toneladas, mientras que China absorbió 43.592 toneladas y el Reino Unido 16.721 toneladas. Otros destinos internacionales sumaron 21.499 toneladas adicionales.

En cuanto a las preferencias del mercado de EE. UU., la variedad Ventura lidera los envíos con una participación del 20 %. Le siguen Sekoya Pop (14 %), Biloxi (11 %), Mágica (11 %) y Rocío (8 %). El resto corresponde a otras variedades que, en conjunto, representan el 35 % de los despachos. Este mix varietal refleja la apuesta de los productores peruanos por frutas de alto rendimiento, calidad y aceptación internacional.

Exportaciones convencionales y orgánicas

Del total de 317.605 toneladas exportadas por el Perú en la campaña 2025-2026, 290.350 toneladas corresponden a arándanos convencionales, mientras que 27.255 toneladas pertenecen a la categoría orgánica, un segmento que continúa ganando espacio en los mercados internacionales.

El desempeño de Ica refuerza el papel estratégico del arándano como uno de los principales motores del agro peruano y confirma la creciente demanda global por esta fruta.