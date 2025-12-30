0

ALERTA en California: fuertes vientos en Santa Ana derriban árboles y causan caos en el sur del estado

Los vientos de Santa Ana provocan caída de árboles, rescates y cierres de autopistas en el sur de California; se esperan lluvias hasta Año Nuevo.

Los fuertes vientos de Santa Ana causaron estragos este lunes en el sur de California, donde árboles debilitados por lluvias recientes colapsaron y generaron graves afectaciones en carreteras, viviendas y el suministro eléctrico.

Las autoridades emitieron alertas meteorológicas ante ráfagas extremas que alcanzaron hasta 85 mph, mientras equipos de emergencia trabajaron durante todo el día para atender incidentes en varios condados.

Caída de árboles y cierres viales por vientos extremos

Un enorme árbol cayó sobre líneas eléctricas en Moorpark poco después de las 11 a. m., obligando al cierre de la autopista 118 en ambos sentidos. La Patrulla de Caminos de California mantuvo el bloqueo activo durante horas debido al riesgo persistente.

Los meteorólogos advirtieron que el suelo saturado por lluvias recientes incrementó la vulnerabilidad de los árboles, lo que elevó el número de incidentes relacionados con los vientos intensos en zonas urbanas y montañosas.

Emergencias y pronóstico de clima severo continuo

En el condado de Orange, los bomberos rescataron a dos mujeres luego de que una palmera cayera sobre su automóvil cerca de Disneyland. Aunque una resultó ilesa, la otra fue trasladada a un hospital para evaluación médica.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones adversas continuarán durante la semana, con ráfagas de hasta 50 mph y lluvias previstas para Año Nuevo, lo que mantiene en alerta a las autoridades y residentes del sur de California.

