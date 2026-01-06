Error en licencias REAL ID por fallo del DMV: cómo saber si tu tarjeta está afectada y los pasos para actualizar tu documento
Un fallo informático del DMV de California afectó a más de 325,000 residentes con Real ID. Los afectados deben actualizar su licencia sin costo.
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California confirmó un error computacional que impactó a aproximadamente 325,000 residentes, quienes deberán realizar gestiones adicionales para corregir sus licencias REAL ID y evitar problemas con su identidad legal.
Este fallo de software de hace dos décadas generó tarjetas con fechas de vencimiento incorrectas, lo que podría causar confusión sobre la validez del documento y la estancia legal autorizada de extranjeros en EE. UU.
Cómo saber si tu REAL ID está afectada
El DMV enviará cartas oficiales a los residentes afectados, indicando los pasos que deben seguir para reemitir su tarjeta REAL ID.
- El proceso no tendrá costo alguno
- Solo se realizará en agencias autorizadas del DMV
- El DMV no enviará mensajes de texto ni correos electrónicos solicitando pagos o información personal, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse fraudulenta
Pasos para actualizar tu tarjeta REAL ID
Si recibes la notificación, debes acudir a la cita con los siguientes documentos:
- Prueba de identidad: pasaporte, Green Card o documento de inmigración válido
- Número de seguro social
- Prueba de residencia en California
El abogado de inmigración Víctor Nieblas recomendó a Univision Los Angeles que los afectados realicen la actualización cuanto antes, ya que mantener una licencia con información incorrecta podría causar complicaciones legales o administrativas.
