Error en licencias REAL ID por fallo del DMV: cómo saber si tu tarjeta está afectada y los pasos para actualizar tu documento

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California confirmó un error computacional que impactó a aproximadamente 325,000 residentes, quienes deberán realizar gestiones adicionales para corregir sus licencias REAL ID y evitar problemas con su identidad legal.

Este fallo de software de hace dos décadas generó tarjetas con fechas de vencimiento incorrectas, lo que podría causar confusión sobre la validez del documento y la estancia legal autorizada de extranjeros en EE. UU.

Cómo saber si tu REAL ID está afectada

El DMV enviará cartas oficiales a los residentes afectados, indicando los pasos que deben seguir para reemitir su tarjeta REAL ID.

El proceso no tendrá costo alguno

Solo se realizará en agencias autorizadas del DMV

del DMV El DMV no enviará mensajes de texto ni correos electrónicos solicitando pagos o información personal, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe considerarse fraudulenta

Pasos para actualizar tu tarjeta REAL ID

Si recibes la notificación, debes acudir a la cita con los siguientes documentos:

Prueba de identidad : pasaporte, Green Card o documento de inmigración válido

: pasaporte, Green Card o documento de inmigración válido Número de seguro social

Prueba de residencia en California

El abogado de inmigración Víctor Nieblas recomendó a Univision Los Angeles que los afectados realicen la actualización cuanto antes, ya que mantener una licencia con información incorrecta podría causar complicaciones legales o administrativas.