¡ALERTA, padres en Estados Unidos! Gobierno de Trump reduce número de vacunas para niños: ¿Qué enfermedades prevenían?

Los padres de familia en los Estados Unidos están más que preocupados cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC por sus siglas en inglés) ya implementan este 2026 cambios en el calendario de vacunación infantil, principalmente, por la ausencia de 6 vacunas que eran parte del esquema tradicional de inoculación en este segmento de la población.

Polémica por suspensión de 6 vacunas infantiles por orden de Donald Trump

La medida fue anunciada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la cual deviene de una orden directa del presidente Donald Trump de revisar los programas de vacunación infantil de los países desarrollados y había la necesidad de un reajusta de parte del modelo estadounidense.

En ese sentido, el HHS confirmó que la vacunas fuera del actual esquema son contra el rotavirus, gripe, hepatitis A, hepatitis B, algunas formas de enfermedad meningocócica y el virus respiratorio sincitial (VRS). Por ello, en adelante estas solo estarán recomendadas para niños con un alto riesgo de enfermedad grave o por medio de decisiones clínicas compartidas (consulta entre médicos y padres).

Eso sí, el acceso a cobertura y vacunas vía seguros públicos o privados no será afectado. Robert F. Kennedy Jr., secretario del HHS, dijo al respecto: "Estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, al tiempo que fortalecemos la transparencia y el consentimiento informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública".

Sin embargo, también hay voces que expresaron su preocupación por estos cambios en el esquema de vacunación infantil, ya que las mismas eran aliadas contra hospitalizaciones causadas por enfermedades, así como prevenía de secuelas graves y muertes. Por ejemplo, con vacunas para el rotavirus, hepatitis A y hepatitis B, se pudo evitar el deceso de 90 mil niños y 2 millones de hospitalizaciones en las últimas tres décadas.

Virus respiratorio sincitial

En el caso del virus respiratorio sincitial (VRS), esta enfermedad se ha vuelto en la causa número uno de hospitalización infantil en los Estados Unidos, el cual pude resultar mortal en niños pequeños con cientos de muertes cada años.

Hepatitis A y B

En cuanto a la hepatitis A y hepatitis B, estas afectando el hígado del paciente con potenciales consecuencias graves, por lo que la vacunación de la primera redujo los caos en 90 por ciento desde 1996, en tanto que la segunda disminuyó un 99 por ciento entre 1990 y 2019.

Rotavirus

Al hablar del rotavirus, antes de ser incluida en el esquema de vacunación 70 mil niños pequeños eran hospitalizados, siendo mortal en unos 50 menores. Con la inoculación, este mal ya casi ni se ve.

Preocupación por medida del HHS de suspender 6 vacunas infantiles

Eric Ball, pediatra del condado de Orange, en California, dijo al respecto: "Para la salud pública, es fundamental que las recomendación sobre vacunas sean muy claras y precisas (...) Cualquier que genere confusión solo llevará a que más niños se enfermen", esto último en relación en que la inoculación de estas vacunas será una decisión de los padres.